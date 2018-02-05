特朗普称备忘录洗刷其通俄嫌疑 或借此解雇特别检察官

英媒称，美国总统唐纳德·特朗普2月3日称，国会共和党人撰写的一份抨击联邦执法机构的备忘录能洗刷他在俄罗斯干预2016年美国总统大选调查中的嫌疑。
据路透社2月3日报道，特朗普对备忘录的利用再次引发了如下可能性：他可以把它作为解雇特别检察官罗伯特·米勒（他正在实施调查）或司法部副部长罗德·罗森斯坦（他负责监督米勒）的理由。
特朗普在其位于佛罗里达州棕榈滩的度假地发推文称，该备忘录“完全洗刷了”他的嫌疑，不过他补充说“与‘通俄门’有关的政治迫害仍在继续……没有任何串通，也没有任何阻挠（司法行为）”。他称“通俄门”调查是“美国的耻辱”。
白宫说，司法部不会由于备忘录的结论而有任何改变。该备忘录是由美国众议院情报委员会主席德温·努涅斯委托该委员会的共和党人撰写的。备忘录认为，对特朗普的2016年总统竞选团队可能与俄罗斯串通一事展开的联邦调查是联邦调查局和司法部对特朗普有政治偏见的产物。
众议院监督委员会主席特里·高迪（共和党人）不同意特朗普的说法，他说备忘录对“通俄门”调查不会产生任何影响。
高迪说，尽管存在备忘录所说的联邦调查局从一名对特朗普有强烈偏见的消息人士那里获取信息的卷宗，“通俄门”调查仍将继续。高迪说：“因此，还是会展开‘通俄门’调查。”
报道称，尽管联邦调查局表示反对，特朗普仍批准在未经编辑的情况下公布这份此前保密的备忘录，这加深了白宫与这个最高执法机构之间自特朗普上台以来就存在的紧张关系。
民主党人认为，这份4页的备忘录严重曲解了极为敏感的保密信息，意在破坏2017年5月启动的米勒刑事调查，该调查是联邦调查局早些时候调查的延续。
报道认为，解雇罗森斯坦或米勒将引发一场政治风暴，就像特朗普去年解雇联邦调查局局长詹姆斯·科米一样。
米勒也在调查特朗普是否有妨碍司法的行为，是否企图阻挠“通俄门”调查。
备忘录称联邦调查局掩盖了一名消息人士与民主党的关系，联邦调查局正是听信了该消息人士的话才开始监视卡特·佩奇的。作为特朗普的前竞选顾问，佩奇曾与俄罗斯有过联系。备忘录还公布了联邦调查局和司法部的高级官员名单，包括罗森斯坦在内，它说这些官员们签名同意了监视佩奇一事。
努涅斯说，备忘录显示某些官员“严重违反了公众的信任，美国人民有权知道在关键机构任职的官员何时为了政治目的而滥用职权”。
报道称，得克萨斯大学奥斯汀校区宪法学教授史蒂夫·弗拉德克说，美国总统与情报机构领导人如此公开争斗，这是史无前例的。
弗拉德克说：“如果你让一大批美国公众相信这些机构不可信，这会对它们造成长期伤害。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost