美国在南海的影响力下降？

美国的两名退役高级海军官员说，虽然美国国防战略和国家安全战略把中国与俄罗斯一起列为美国国家安全的最大威胁，但是在南海，美国的影响力却在“退却”。
美国在南中国海硬实力“相对退却”
退役不久的美国第七舰队司令罗伯特·托马斯 （Robert Thomas）星期四（2月1日）在华盛顿智库哈德逊研究所的一个有关南海问题的研讨会上说，2009年以来，美国在南海的力量“相对退却”了。
这位退役海军中将解释说：“如果你把数字以及向某个特别地点投入资源的意愿考虑在内，这是相对‘退却’。 我们在中学物理里学过，力等于质量乘以加速度。我们‘潜在的敌人’在这个特殊的地方累积了巨大的质量，而且他们的距离短。对我们来说，无论是从后勤还是其他角度，我们都是劳顿之师。”
他还指出，由于美国是全球性的大国，对全球安全负责，所以美国军力也会受到全球其他地方的牵制。
美国斯坦福大学胡佛研究所高级研究员、前美国海军作战部长盖瑞·拉夫黑德（Gary Roughhead）在同一场研讨会上说，在广袤的东海和南海地区，美国仅仅部署一个第七舰队不仅不够，而且也“不够谨慎，也不符合时代的发展的需求”。
退役海军上将拉夫黑德还说，美国在南海的自由航行活动并不是美国威慑力的体现，只是一种声明，展示了美国对亚太地区的承诺。
这已经不是分析人士第一次提到美国在西太平洋存在军力部署不对称的问题。美国国会众议院军事委员会星期二（1月30日）就美国是否准备好应对未来战争举行听证。在这个听证会上，美国 Telemus 集团的创始人吉姆·托马斯（Jim Thomas）认为，美中在西太平洋的不对称军力是美军最大的担忧。
在被问到中国和俄罗斯的军力是否已经超过美国时，他这样说 ：“我觉得最大的问题是军力的不对称部署。我们谈到中国和俄罗斯时，我们主要谈的是在当地作战的情况，而不是在谈冷战时的全球竞争。他们拥有天时和地利，从区域力量的角度来说，他们的力量是不对称的，可能在我们派遣部队做出回应前，他们就已经夺取了自己想要的东西。他们的能力要远远超过伊拉克、朝鲜半岛上的朝鲜。”
前第七舰队司令托马斯还说，而中共19大后，中国领导人习近平更是发出了这样的讯息：“我们在这里，而且不走了，你们就学着习惯吧。”
他说，说着中国海军现代化的发展，中国的影响力应该不止限于南海地区和西太平洋。
美国在东南亚地区的软实力也在下降
1月17日，美国“霍珀”号导弹驱逐舰“无害通过”中国称为黄岩岛的斯卡伯勒浅滩12海里内，意在挑战中国限制航行自由的企图。按国际法的标准。“无害通过”是合法的，但是中国要求必须事先获得许可或预先通知才可从这一海域通过。
菲律宾也宣称对黄岩岛拥有主权。2012年，中非黄岩岛发生对峙，中国最后控制了黄岩岛。但是，在美中1月份的黄岩岛较量后，菲律宾选择不介入，有美国学者认为，这显示美国在东南亚地区的软实力在下降。有人指出，菲律宾不介入，是因为菲律宾担心美国不会在南海上彻底与中国对抗，尤其是美国总统川普上台后一直强调“美国优先”的政策。
美国第七舰队前司令托马斯在研讨会上说，美国会不会出现，会不会捍卫盟友的利益确实有关美国的信用，但是，随着中国军力和经济力量的上升，美国的盟友和伙伴们在“防范”中国的同时，也在考虑什么时候与中国达成交易。
他说：“我们在亚洲的盟友、伙伴和朋友，他们在忙着如何制定‘防范’中国战略的同时，他们中的大部分同时也在计算，在什么时候，我们可以与亚洲的‘霸权国’--中国达成某种交易。有些国家现在就在盘算着。”
他认为造成这样局面的一个原因是，美国国内并没有就南海是否是美国的重要国家利益达成一致共识。
他说：“我一方面在想，我们是否真的要为南海的无人居住的小岛，让我们的士兵裹着尸袋回来？我们在很艰难的做出这种平衡。另外，我们说，这是完全有关进入权的问题，与主权无关，但是这真的不是两个问题。”
他认为，南海主权问题和进入权问题不能再被割裂开。
他说，美国目前的这个在南海主权归属“不选边站”的政策，如果以中国的军舰、海岸警卫队船只以及渔船等是否遵守了美国认可的国际法和国际准则来衡量成功与否的话，那么，这个政策是失败的。
中国会尽量避免与美国对抗
不过，在被问到美国和中国2018年在南海会不会有冲突时，托马斯认为中国会避免跨过激起美国军事反应的门口。
他说：“我认为中国会继续在那里累积他们的优势，完成他们的目标，把我们拦在那个门槛外 。过去十年来，他们都是那样做的，非常有效，我觉得他们会继续那么做的。”（美国之音）
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