外媒：美日印澳四国正酝酿“一带一路”替代方案

路透社援引《澳大利亚金融评论》2月19日报道称，一名美国资深官员透露，美国、日本、澳大利亚、印度四国正探讨“一带一路”替代方案，以对抗中国日益增长的地区影响力。
报道称，这名美国官员没有透露姓名，他说，这项替代方案还在“初期（nascent）”阶段，尚不成熟，因此不会在本周澳大利亚总理特恩布尔访问美国时对外公布。
这名官员表示，这一方案在特恩布尔访美时将被列入与特朗普会谈的议程，并认真讨论。
这名消息人士补充称，这一方案的应被称为“一带一路”的“替代选项（alternative）”，而非“竞争方案（rival）”。
然而这名官员表示，滕博尔访美期间和美国总统川普会谈时将提到这项计划。这名消息人士说，这项计划已在商讨中，还说他们倾向的用语是称这项计划为中国一带一路的“替代方案”，而非“竞争对手”。
他说，“没有人说中国不应该建设基础设施，可能中国独力完成一个港口建设在经济上不可行，而我们可以建造连接这个港口的铁路或公路，这样在经济上更划算。”
截至目前，澳大利亚总理特恩布尔的发言人、外交部长毕晓普（Julie Bishop）以及贸易部长史蒂文·乔博（Steven-Ciobo）都没有在这一问题上作出任何评论。
日本内阁官房长官菅义伟也在记者会上被问及这项四国合作项目。他回应称，日本、美国、澳大利亚和印度经常就共同利益议题交换意见，他说，“这并非是为了抗衡中国‘一带一路’。”
与此同时，在日本刚刚发布的政府发展援助（ODA）白皮书中，日本计划通过经济援助和技术合作来推动更广泛的“自由和开放的印度-太平洋战略”，包括“高质量基础设施”。
为深化安全合作，协调地区基础设施融资方案，美国、日本、印度和澳大利亚2017年11月已重启了四方会谈。
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