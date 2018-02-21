刚把跑车送上太空 马斯克又开挖华盛顿至纽约隧道

刚刚把特斯拉跑车送上太空的“钢铁侠”埃隆·马斯克（Elon Musk），其地下轨交事业也获得新进展。
当地时间2月19日，《华盛顿邮报》报道称，特斯拉及Space X公司的创始人埃隆·马斯克近日获得了华盛顿政府的批准，可以在纽约和华盛顿特区之间挖掘一个地下隧道。目前该项工程已经在纽约大道的一处已关闭的停车场内开始准备性的挖掘工作。
华盛顿特区的发言人表示，当地政府对这个项目的态度是“乐观但不置可否”。该发言人称：“我们对于推动本地区居民更为高效的出行保持开放态度。”目前，该地区的交通部门正在审核Boring公司在城市道路和其他公共水电管网下开挖的可行性，并落实其需要的其他环境和建筑许可。
去年7月20日，马斯克对外宣布，他为地下交通系统成立的“无聊公司”（The Boring Company）已经获得监管部门“口头”批准，开始筹划建立一条连接纽约和华盛顿（约363公里）的超高速地下运输系统，该系统能把两座城市之间的旅行时间缩短到29分钟。
根据规划，该系统的每个吊舱可以容纳16人，通过电动滑板运输到不同的站点，同时部分轨道还可以搭载汽车往返于多个车站，汽车通过地面上的托盘下降到地下。马斯克早前曾表示，该系统的隧道网络可多达30层，既可传输行人、汽车，也可以传输超级列车。另外，人们通过电梯出入站，而这些隧道将建在距离地面较近的位置，不会妨碍建筑物和其他结构。
据《华盛顿邮报》报道，马斯克的这一设想获得了特朗普政府的支持，特朗普女婿贾里德·库什纳（Jared Kushner）领导下的白宫美国创新办公室，以及马里兰州州长拉里·赫根（Larry Hogan）的支持。马里兰州已经向“无聊公司”提供了公用事业许可证，但目前该公司尚未在马里兰州动工，因为还需要更多的许可审核。
马里兰州官员表示，将在马里兰州的295号公路下建设一条隧道，连接巴尔的摩和华盛顿，全程52公里左右，成为美国东海岸的一条初期示范性道路。
在美国西部，无聊公司已经在加州的SpaceX总部下开挖一条两英里左右的测试隧道。该公司还正在申请批准在洛杉矶下挖掘6.5英里的“验证概念”隧道，该隧道将用于执行所有必要系统的验证测试，例如用电动滑板来运送汽车，还有验证用于建造隧道的设备。
不过，有不少交通运输专家对隧道是否能真的解决道路拥堵问题提出了质疑，此外还有人并不相信马斯克所声称的他可以更快地挖掘隧道同时将成本控制在较低水平。目前，无聊公司尚未正面回应各种质疑。
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