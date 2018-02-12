台湾团体被曝在地震灾区拍走秀片 还蹭吃救援食物

台湾搜救人员连日来在花莲地震中倾斜的云门翠堤大楼，忙于搜救之际，有台湾的网民周日爆料，搜救现场疑有宗教团体在拍摄宣传片，且向只供搜救人员及媒体提供膳食的餐车点餐。
据台湾《苹果日报》消息，有台湾网民（11日）在Facebook群组“爆料公社”发文，指搜救现场疑有宗教团体在拍摄宣传片，且向只供搜救人员及媒体提供膳食的餐车点餐。对此，不少网民都纷斥责该团体：“无耻！”还有人批他们坐享其成。涉事团体已于Fb发文道歉。
据贴文称，事发于上周六（10日），当时数十名身穿黄色上衣、疑似宗教团体的成员，在大楼前来回奔跑，后方则有一名女子举机，高声喊叫：“准备好了吗？好，action！”、“很好，再做一次！”据称他们拍摄此片段共5、6次。其后该团体成员又到免费供餐给搜救人员，及媒体的餐车点了5份餐，甚至指定外送地点。
发文者将团体拍广告片的情况拍摄下来，并附在贴文处，不少网民看到该段短片都炮轰团体：“冷血！”、“救灾人员在努力搜救，你们却在此割稻尾！（占便宜）”
被点名被炮轰的山达基高雄机构随后紧急在Fb发文道歉，称是花莲驻守的救灾团队一名义工伙伴带着摄影器材，自己集合现场的义工进行拍摄，想不到却把现场搞得像走秀一样，事后同团义工也感到不满，队长已当场不悦制止。义工虽属自愿报名，但山达基承认管理不当，目前已将该名义工撤离。
至于要求外送餐点一事，山达基则解释称是一场误会，由于团中一名义工听闻灾情后，随即请假从台中赶至花莲，当天因天气寒冷，前往餐车希望购买5碗热汤，但工作人员告知不需付款，更自告奋勇帮忙送餐。
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