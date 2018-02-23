美华裔少年舍己救人 西点军校追授录取

英媒称，美国西点军校录取了佛罗里达州校园枪击案遇难少年王孟杰，追授其为2025级学生。
据英国广播公司网站2月21日报道，西点军校是王孟杰的梦想学校。2月14日，佛罗里达州校园枪击案致17人死亡，15岁的华裔学生在帮助其他同学逃生过程中中弹身亡。他的葬礼于20日在当地举行。
报道称，王孟杰生前是美国军队初级后备役军官训练营的成员，这个校园项目旨在为美国军方培养有潜力的军官。
西点军校当地校友查德·马克西告诉佛罗里达《太阳哨兵报》，西点军校会给王孟杰的家庭寄送一封录取通知书以及荣誉酬金。
佛罗里达州州长斯科特在王孟杰以及另外两名初级后备役军官训练营遇难成员——14岁的佩蒂和杜克——的葬礼上向他们赠送了“国家卫士”的奖章。
美国媒体报道称，美国军方授予了这三名少年英雄勋章，并且美国陆军学员司令部也授予了他们初级后备役军官训练营英雄勋章。
目击者称，14日，玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中校园枪击案发生时，王孟杰穿的是训练军服，他为其他同学撑住门，帮助他们逃生，自己却中弹身亡。
事后，网民发起了“向王孟杰追授军方荣誉让其安息”的请愿，“他无私而勇敢的行为拯救了这个区域的几十条生命，因此他配得上英雄的称号”。军方对这些请愿付出了实际行动。
王孟杰的邻居及家庭好友告诉BBC，“看到遗体的时候，他父母都晕过去了。还有同学说，孟杰看到老师被枪击中还去帮老师。他中了好几枪，都是正面打到，太惨了。”
报道称，此次事件的犯罪嫌疑人是玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中此前的一名学生，名为尼古劳斯·克鲁兹。他被指用一支AR-15冲锋枪发动了此次致命袭击。
执法部门称，克鲁兹在去年买了七支冲锋枪，他们曾对克鲁兹的精神健康发出过警告。
调查员认为克鲁兹有抑郁症、多动症以及自闭症。克鲁兹曾经在Snapchat发过一段“砍掉”自己双臂的视频，还在书包上涂过种族主义的语言。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost