特朗普做出些许让步 向控枪迈出“一小步”

据埃菲社报道，特朗普19日在控枪问题上迈出一小步，对一项相关法案表示支持，这是一年多来特朗普首次在控枪问题上出现立场变化。
在前不久佛罗里达州帕克兰市一所高中发生严重校园枪击案致17人死亡后，曾在竞选期间与反控枪团体站在一起的特朗普终于在今天做出了些许让步。
他对由共和党参议员约翰·科宁和民主党参议员克里斯·墨菲于去年11月共同提出的一项法案表示支持，但该法案的影响力有限，只是致力于提高国家犯罪记录数据库的有效性，以严防数据库中记录在案的人员购买武器。
白宫发言人桑德斯19日在一份声明中说，特朗普上周五就这份旨在改善联邦政府对犯罪背景调查制度遵守情况的法案与参议员科宁进行了讨论。
“尽管讨论还将继续，且正在考虑对该法案的修改，但总统对这一努力表示支持。”她指出。
特朗普一直以来都力挺美国全国步枪协会，并在去年出席该协会年会时称，协会“在白宫拥有一位真正的朋友和支持者”。
报道称，不过，特朗普今天的表态并不意味着对全国步枪协会的“背叛”，因为该协会早在去年11月就表示并不反对科宁和墨菲提出的这份法案。
这份法案的主要目的是加强全国犯罪背景速查系统的数据库建设，美联邦调查局利用这一系统速查申请购枪者是否存在犯罪前科。目前这一数据库并不完善，还存在很多漏洞。
特朗普的支持或将助力这项法案的通过。无论国会讨论结果如何，特朗普都在佛罗里达州校园枪击案发生后做出了比此前更为积极的回应，白宫消息称，特朗普本周还将与学生和教师代表以及多个地方政府代表会面，就校园安全问题展开探讨。
另据法新社华盛顿19日报道，佛罗里达校园枪击案之后，美国总统特朗普周一表示支持两党要改进枪支购买背景审查系统的努力。
佛州校园枪击案后，特朗普面临的要求他采取行动的压力骤增。在袭击中幸存的学生愤怒不已，呼吁在华盛顿举行游行，要求改革美国枪支法。
桑德斯说，特朗普已经与民主党参议员克里斯·墨菲以及共和党参议员约翰·科宁谈过，这两人共同发起了一项修改全国数据库的法案，要求州和联邦机构更频繁地上报可能禁止个人购买枪支的违法行为。
这项法案只是涉及面很窄的技术上的修正，没有触及宽容的枪支法这个引发分裂的更大问题：按照宪法修正案，美国保护持枪权。
在有关枪支的争论中，两党议员通常各站一边。但是，去年11月，一名枪手闯入得克萨斯州一座教堂枪杀26人，导致了美国历史上一桩最惨重的大规模枪击案，两党议员在这个问题上团结了起来。
这个名叫德文·凯利的枪手顺利地购买到枪支，尽管他有家暴记录而应当被禁止购买或拥有武器。但是，他的家暴记录从未被上报，显示背景审查系统存在严重漏洞。
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