乘客飞机上不停放屁引发冲突 致航班紧急迫降

国际航班上因为有乘客不停放屁，引发其他乘客不满，甚至爆发打斗冲突，机长无奈紧急中途降落。
综合外媒报道，当地时间2月11日，荷兰低成本航空泛航航空（Transavia Airlines）一架从阿联酋迪拜飞往荷兰阿姆斯特丹的国际航班上，因为有一名乘客在飞机上“不停地放屁”，引起其他乘客不满，因此爆发冲突，导致机长决定备降在维也纳国际机场。
当时，一名老年男子不断在机上放屁，引起坐在两侧的两名荷兰摩洛哥裔（Dutch-Moroccan ）男子不爽，便开口向空乘抱怨，甚至飞行员也要求放屁男子克制。但该名男子仍持续放屁，坐在两旁的两名年轻人受不了，就和放屁的男子爆发冲突打斗，而一名年轻男子还出口威胁空姐，于是机长决定备降在奥地利的维也纳机场。
飞机降落后，维也纳警方便带着警犬上飞机，将放屁男子周围的4名涉案人员带走。维也纳警方也对此事进行说明表示，当时两名荷兰青年不满隔壁男乘客不断放屁，所以爆发冲突。
但警方也连同坐在一排的一对荷兰摩洛哥裔姐妹一并带走，引起其中25岁的诺拉▪拉奇布（Nora Lachhab）不满表示：“我们到底为何被扯在内，我们根本不认识那两个男孩，只因运气不好坐在同一排，事实上我们什么也没做。”拉奇布生气地说，这一切的纠纷都是因为空乘处理不当，“他们是不是认为摩洛哥人都会制造问题？但明明就是空乘制造出来的是非！”
荷兰泛航航空发言人则表示：“我们支持我们的机组人员，他们接受过防止不当行为的培训，有明确的指导方针”，“目前这4人已被禁止进一步旅行，不过他们并未违反奥地利的任何法律；而两位女士则有不当行为及言语污辱，我们必须确保安全飞行，当乘客的飞行安全有风险时，我们必须马上干预”。
该航空公司把这4人列入终身“黑名单”，这意味着他们不能再乘坐该航空的航班。同时，该航空公司正在调查是否可以向几人收取意外中途停留的费用。
目前尚不清楚放屁男子是否面临任何相关处分。
据称，这4名荷兰乘客于2月13日乘坐不同的航空公司飞往荷兰。
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