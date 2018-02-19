美国男子蒙冤入狱38年 出狱后获赔195万美元

据外媒报道，美国加州范杜拉县（Ventura County）一名男子被冤枉杀害前女友与她四岁儿子，入狱超过38年，2017年感恩节前被布朗州长特赦。加州受害人赔偿委员会核定，他被冤狱的13991天，每天可获赔140元，合计195.87万美元，创下加州冤狱赔偿最高纪录。
美联社2月15日报道，70岁的柯利（Craig Richard Coley）由律师陪同在北加州举行记者会表示，近200万元并无法弥补他冤狱近40年的“最可怕噩梦”。不过洛杉矶时报说，他的律师凯伊（Ron Kaye）还是呼吁州议会尽快表决通过这项赔偿，因为只要柯利一天未获财务安全保障，就一天无正义可言。
柯利从31岁入狱，他的父母把自己房子抵押为儿子打官司。柯利在狱中虚度青春，终生未婚与生子。他说，虽然这笔钱可让他舒服度过余生，但你如何为40年岁月订出价码？“自由是无价的。”
加州法律明文规定，只要确定为冤狱，就要每天赔偿140美元，因此州议会表决只是形式。195万美元创下加州冤枉定罪计划（Erroneous Conviction Program）赔偿最高纪录，但不是受害人赔偿委员会核定的最高纪录。被绑架成为性奴18年的杜嘉德（Jaycee Dugard），曾经获赔2000万美元。
柯利的24岁前女友与她的四岁儿子，1978年在西米谷（Simi Valley）公寓遭人杀害。前女友的楼下与隔壁邻居，分别指认听到与看到柯利在案发现场。柯利1980年被定罪两项一级谋杀罪，被判不得假释无期徒刑。
在一名侦查员仗义奔走下，西米谷市警局2016年重启调查。发现当年办案侦查员隐瞒楼下邻居所说的正确时间，现场床单的精液与上皮组织均不符柯利的DNA。2017年11月警方重回现场，发现隔壁邻居从窗户根本不可能看得到凶嫌与他的车。
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