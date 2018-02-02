美股现数月来最大单日跌幅 预计短期内波动性较大

美媒称，受投资者对债券收益率攀升、医疗行业出现新竞争以及原油产量增加的担忧影响，美国股市1月30日急剧下跌。
据美国《华尔街日报》网站1月30日报道，股市此次下挫波及面甚广，影响了从能源股到金融股等一系列股票，令投资者感到惊慌。自2016年美国总统选举以来，这些投资者曾不断推动美国股市创下一连串纪录。
道琼斯工业平均指数下挫362.59点，跌幅为1.37%，收于26076.89点，为去年5月以来最糟糕的一天。标准普尔500种股票指数下跌31.10点，收于2822.43点，创下去年8月以来该指数最大的单日百分比跌幅（1.09%）。1月30日的下挫标志着这两大股指今年以来首次连续两个交易日同步下跌。纳斯达克综合指数下跌64.02点，跌幅为0.86%，收于7402.48点。
受强劲的企业营收、不断好转的经济增长以及美国新税法提振，在本周下跌之前，标准普尔500指数出现了1987年以来的最佳年度开局。
一些投资者对股市1月30日下跌表示欢迎。许多人此前期待股市下挫能打压近几个月来急剧攀升的股票估值，以给他们提供一个向股市追加投资的机会。
美国法尔-米勒-华盛顿公司总裁迈克尔·法尔说：“股市下挫是很正常的事。这不是惊慌的理由。我愿意看到股市下挫10%。”
投资者正设法应对债券收益率的稳步上升，这给股市带来一部分压力。一些人担心，债券不断上涨的收益可能降低股票对追求收益的投资者的吸引力。
由于全球金融危机后各国央行为提振国内经济而放宽货币政策，多年来债券收益率一直在接近历史最低水平的区域波动。随着全球经济增长10年来首次升温，货币监管机构开始收缩刺激政策，由此推高了债券收益率。
美国10年期国债收益率涨至2.725%，为近4年来的最高水平，高于1月29日的2.695%。
在标准普尔500指数覆盖的行业内，医疗股1月30日表现最糟。亚马逊、伯克希尔-哈撒韦以及摩根大通宣布成立一家公司，探索如何降低它们数量庞大的美国员工的医疗负担。这一计划公布之后，医疗股下挫2.1%。
此外，油价下跌拖累了能源股。随着3月交割的美国原油期货价格下跌1.6%至每桶64.50美元，标准普尔500指数中的能源股下挫2%。由于需求强劲且石油输出国组织努力抑制供应，原油价格本月曾触及三年来最高水平。但是，油价上涨已刺激美国页岩油生产商提高产量，分析人士认为这可能抑制油价上涨。
随着投资者选择将资金投向经济增长潜力更大的地区，美元有所下挫。
与此同时，一些交易员称，对大型基金本月底将从股市撤出资金的预期是1月30日股市下挫的另一个诱因。许多大型银行预计，本月底数以十亿美元计的资金将从股市流向其他资产类别。
此外，在最近几个交易时段，一个衡量股票波动预期的指标已开始攀升，表明投资者押注市场将更加动荡。在2017年创下最低年平均值之后，芝加哥期权交易所波动率指数——这是衡量标准普尔500指数未来30日波动情况的指标——本周曾触及今年以来的最高水平。
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