FBI获“通俄门”新文件 称特朗普遭俄情报部门要挟

俄媒称，在共和党人在美国众议院情报委员会投票同意公布一份揭露联邦调查局（FBI）滥用权力的备忘录后，有报道称存在第二份“通俄门”爆料文件。
据“今日俄罗斯”电视台网站1月30日报道，1月29日，众议院情报委员会投票同意公布一份该委员会主席、共和党人德文·努尼斯委托的秘密备忘录。民主党人准备的一份反备忘录只是获准向国会议员公布，但不可向大众公布。
很快，民主党众议员亚当·希夫就出现在镜头前，公开指责共和党人有失公平且无意公开透明。
1月29日早些时候，联邦调查局副局长安德鲁·麦凯布突然离职，而他此前宣布将任职到3月份。麦凯布是在有报道称联邦调查局局长克里斯托弗·雷看过努尼斯的备忘录后离职的。
媒体报道称，努尼斯的备忘录表明，联邦调查局得到了法院的许可来起诉特朗普前竞选顾问，但没有透露其证据是基于“斯蒂尔卷宗”——这是希拉里竞选团队资助的针对特朗普的调查，作者是英国前特工斯蒂尔。
1月30日，英国《卫报》刊登了一篇独家报道，称联邦调查局获得了第二份文件，文件支持了斯蒂尔的说法。这份报纸援引匿名消息人士的话称，这份文件在2016年10月由斯蒂尔交给联邦调查局，据称这是他从“一名美国熟人”那里获得的。
报道称，第二份文件的作者是科迪·希勒，他是20世纪90年代克林顿时期的白宫记者和政治运作人。据《卫报》报道，这份文件证实了斯蒂尔的说法，即特朗普在2013年访问莫斯科期间在一家五星级酒店涉及“淫荡行为”，从而被俄罗斯情报部门要挟。
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