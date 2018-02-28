越南国家主席时隔7年将访印 是否会谈南海问题?

据越通社28日报道，越南国家主席陈大光将于3月2日至4日对印度进行国事访问。2月27日，越南驻印度大使馆举行新闻发布会，向所在国媒体记者介绍有关越南国家主席陈大光对印度进行国事访问的相关信息。
越南驻印度大使孙生成在会上介绍陪同陈大光访问印度的代表团成员，访问的背景、目的和意义以及此访期间的主要活动、双方预计讨论的内容和达成的协议等。
孙生成称，陈大光是自2011年时任越南国家主席张晋创访印7年来首位访问印度的越南国家主席。陈大光此访同时也是印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）于2016年访越之后越南领导对印度进行的最高级别的访问。
孙生成表示，此访表明越南领导十分重视印度，并对推动越印关系予以特别的关注。此访是两国领导人对近期双方合作成果进行评估，就推动越印全面战略伙伴关系进一步深入务实的方向和措施达成一致等的良机。此次访问将有助于增强合作和政治互信，加深防务与安全关系， 扩大经济、投资、旅游、文化交流、教育和科技等领域的合作等。
越通社26日报道称，在陈大光访印前夕，《印度时报》刊文评价该事件将成为印越两国关系发展史上的重要里程碑。
据越南《人民报》此前报道，1月24日晚，印度总理莫迪同到访的越南政府总理阮春福举行了会谈。在那次会谈中，双方涉及了南海议题。
报道称，关于南海问题，印越双方就南海和平、稳定、安全、航海与航空安全自由，和平解决争端，尊重包括1982年《联合国海洋法公约》在内等国际法，早日制定有效、具有法律约束性的“南海行为准则”的重要性达成一致。
报道还称，阮春福高度评价印度关于南海问题的立场，并欢迎印度继续同越方开展在南海的越南专属经济区和大陆架的石油天然气勘探开采的合作。他表示，越方愿同印度及东盟各国配合推进海洋安全合作内容。
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