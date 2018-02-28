韩免税店销售额破纪录却笑不起来:盼中国游客重返

韩国免税店协会28日表示，1月份韩国免税店总销售额达13.8亿美元，同比增长42.4%，创下时隔4个月以来的最高记录。不过，免税店的从业人员却高兴不起来。他们抱怨道，目前中国游客不来，业绩过于依赖中国代购，实际效益并不见涨。
据韩联社报道，1月份韩国免税店外国游客销售额首次突破10亿美元大关，同比增长50.9%。不过，外国游客数反而出现下跌，仅为134.6万人次，同比减少19.9%。
报道分析认为，出现外国游客数下降销售额却剧增的怪象，主要是中国游客数量锐减，而中国代购大量扫货造成的。数据显示，1月份外国游客单人购买额为794.3美元（约合人民币5018元），同比剧增88.6%。
一位韩国免税店的从业人员说，“目前市场业绩靠代购拉动，尽管销售额上去了，但效益反而下降了。这市场不正常。”
去年底，中韩关系改善信号的不断出现，让韩媒迫不及待地宣告“萨德寒流已经回暖”，而众多商家也是摩拳擦掌，期待大批中国游客重返。不过现实情况却很打脸。韩国旅游发展局23日公布的数据显示，1月份中国赴韩游客数同比锐减46%，仅有30.5127万人次。有韩媒感慨，虽然中韩之间政治层面的矛盾“告一段落”，但想进入破冰模式尚不乐观。
另外，据韩国《京乡新闻》25日报道，28日外国邮轮“盛世公主”号将驶入釜山港国际客轮客运站。这是釜山港时隔近一年首批来自中国的邮轮。不过，这艘预计载有3600多名外国乘客的邮轮上，中国游客仅有10名。而且韩联社强调，由于中韩关系尚未完全恢复，这10人有可能不会下船。
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