美股盛宴就此散场抑或佳境可期？牛熊各有话说

外媒称，美国股市7日先涨后跌丧失动能，显示出投资者对近期市场回落前景心有余悸，且担心将“余波荡漾”。
据路透社纽约2月7日报道，美股盘中交投震荡，标准普尔500指数午盘多数时间持续上涨，但最终收低。7日盘势不像前两天那样剧烈震荡，道琼斯工业平均指数的上下波幅大致在500点左右，是过去一年日均波幅的逾三倍。
道琼斯工业平均指数下跌19.42点（0.08%）至24893.35点；标准普尔500指数小降13.48点（0.5%）至2681.66点；纳斯达克综合指数回落63.90点（0.9%）至7051.98点。
科技类股指下跌1.4%；能源类股指因油价下滑下挫1.7%。工业类股和金融类股涨势支撑大盘。
标准普尔500指数6日曾反弹1.7%，5日创2011年8月以来最大单日跌幅。
当前投资者正在研判这波剧烈波动只是幅度更大的下跌的开始，还是要为持续已久的牛市的回归扫清道路。
彭博新闻社网站2月8日的报道称，说2018年的愉悦盛宴散场了应该不会有什么问题。短短6天之内，将近3万亿美元的股市市值化为乌有，市场波动率大幅上升，30年来的最佳年度开局就这么被一笔勾销了。然后呢？
报道称，买入、卖出抑或持有——简单的选项，可从来都不易抉择。此轮牛市行情已老？该逢低买入吗？估值情况如何？下面就几个主题从牛熊两个方面具体探讨一下。
估值
熊方：股票很贵。就在上周末，美联储前主席耶伦还在说美股估值很“高”，市盈率接近历史区间高端水平。标普500指数的市盈率接近23倍，自互联网泡沫破裂以来仅有一次达到这样的水平，也就是在金融危机刚刚过去之后，而当时的公司收益基本上可以忽略不计。
牛方：收益状况看起来不错——确切地说是非常好。标普500指数成分股公司收益预期纷纷被上调，形势堪称历史最佳。从具体数字上看，自去年12月中旬以来，这些公司的2018年每股收益预期已经合计被上调逾10美元。根据彭博社汇编的数据，这一幅度至少是2012年以来历年收益预期上调幅度的四倍。
若是按这样的预期计算，股票估值并没有看上去那么高——基于2018年收益预期，则市盈率是17.7倍。若再将2019年收益预期考虑进来，则市盈率更是降到了16倍这样一个健康水平。
人气
熊方：消费者感觉很好，也可能是太好了。伴随堪入史册的强劲年度开局，一股愉悦清风悄然潜入股市，潮水般的资金以前所未有之势涌入了市场。看涨股市的人群比例创下历史最高纪录，而这种状况往往表明，市场见顶在即。上一次股市人气达到这样的水平还是在2000年初。
牛方：衡量人们对经济形势乐观程度的消费者信心指标持续停留在接近17年高点的水平，带来了令经济引擎隆隆作响的人气。那将可转化为企业盈利的上升，并为股市上行创造更大的空间。
经济
熊方：美国经济走强有可能推动通胀水平不断上升，并迫使美联储加快加息步伐，最终使经济增长受阻。
关键经济指标的持续强劲为美联储进一步加息提供了支持，而利率上调将提高公司和消费者的借贷成本，购买住房和偿还信用卡债务的难度将会增大。这一切将会导致经济增速放缓并最终使经济滑入衰退泥淖。这也是分析师们认为最可能导致牛市终结的催化剂。
牛方：在连续扩张时间已达史上第三长的美国经济中，增长加速的迹象几乎随处可见。失业率停留在历史最低水平上下，制造业不断增长，消费者支出持续增加。不仅美国国内如此，全球经济增长的同步程度也已达到十多年来不曾有过的水平，当可推动市场进一步走高。
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