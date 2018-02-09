俄罗斯开始遣返朝鲜劳工 俄驻朝大使称此举将重创俄经济

外媒称，俄罗斯驻朝鲜大使亚历山大·马采戈拉6日在纽约表示，俄开始按照去年12月通过的联合国安理会决议遣返朝鲜劳工。
据塔斯社2月7日报道，驱逐朝鲜劳工将重创俄经济，马采戈拉赞同这一观点。他强调：“这将是对俄经济的打击，严重打击，尤其对远东。我们现在在滨海边疆区的施工主要靠朝鲜工人，我认为约有1.2万人。”
报道称，俄大使对朝鲜劳工可由中国劳工代替表示怀疑。他指出，“中国人的平均工资现在比俄罗斯高，中国人现在没必要来俄罗斯工作，而与朝鲜人我们能够商量”。
马采戈拉介绍称，俄每年向朝鲜公民发放1.2万至1.5万个临时工作签证，而俄境内朝鲜劳工的人数最多为3.7万人。
这位大使还表示，俄罗斯煤炭暂停经朝鲜罗津港出口。他说：“我们在那里已经4个月没有一吨货物了。”
另据德新社2月8日报道，随着朝鲜的流动工人按照联合国制裁的要求被遣返回朝鲜，在未来两年内，朝鲜将失去数十亿美元的收入。
俄罗斯驻朝鲜大使马采戈拉对记者说，仅俄罗斯就有多达3.7万名朝鲜流动工人。
根据俄罗斯远东研究所去年公布的估算数据，在海外工作的朝鲜人每年为朝鲜带来高达23亿美元的收入。在俄罗斯工作的朝鲜人主要在农业和建筑行业工作，尤其是在远东地区。
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