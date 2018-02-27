美国女子患怪病满嘴外国口音 百年来仅60人得此病

外媒称，美国亚利桑那州的一名名叫米歇尔·迈尔斯的女子声称自己此前因剧烈头痛倒头就睡，一觉醒来却发现自己说话变成了外国腔。
据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网2月25日报道，令人难以置信的是，在醒来后的两周内她说话时曾带有浓重的澳大利亚口音和爱尔兰口音，但随时时间推移却消失了。然而，英国腔陪伴她的时间更长，一直持续了两年。
据迈尔斯称，经诊断，她患上了“外国口音综合征”。这种情况通常发生在脑血管病变或脑外伤导致大脑语言中枢受损之后。患者的说话节奏或某些音节发音可能发生改变，还可能吞字。
布朗大学的语言学家希拉·布卢姆斯坦指出，患者的语言通常从语法的角度来看依然是正确。她表示，2010年一位妇女从梯子上摔下来导致头部受伤，醒过来后说话变成了俄罗斯腔调。脑部受损导致患者无法正确发言，因此外人听起来像是外国腔。
报道称，有记载的第一例外国口音综合征患者出现在1907年。法国神经学家皮埃尔·马里在给一名曾受过脑部损伤的巴黎人做检查时，此人突然用法国阿尔萨斯省的口音说话，而他根本就不是当地人。
在最近一个世纪当中，有记载的患者只有大约60名。这些患者来自世界各地：一位美国路易斯安那州的妇女脑部受损后突然出现了说法语的卡津人口音；一名日本人则在脑中风之后说话像个韩国人。
迈尔斯在接受媒体采访时表示，起初人们都以为自己在开玩笑。虽然她曾希望克服带有英国腔的说话方式，但最终却发现这太难了，并接受了自己可能下半辈子都要像英国流行音乐组合“辣妹”那样说话的现实。
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