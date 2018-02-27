日本人工智能开发或处劣势 政府预算不及美中两成

日媒24日报道称，日本政府2018年度预算案中列支的人工智能（AI）相关预算总额达到770.4亿日元（100日元约合0.936美元）。与上年度相比，日本AI相关预算增长30%，在金额上创历史新高，但受财政方面制约，劣势还将继续。而日美在民间投资领域的差距则更大。这样下去，在可能急剧改变今后生活和产业结构的AI开发竞争方面，日本恐被甩在后面。
据日本《东京新闻》2月25日报道，内阁府汇总了本届国会审议的各内阁省厅的预算案。安倍政府将利用人工智能视为“生产性革命”，在2017年初始预算的575.5亿日元基础上增加了近200亿日元。尽管如此，该金额相对于普通会计总额的比率还不足0.1%。
根据文部科学省最新的统计，美国政府的AI相关预算额是日本的六倍多，达5000亿日元；中国也是日本的五倍多，达4500亿日元。
而文部科学省汇总主要企业数据计算出的民间投资额显示，日本的这一数字为6000亿日元以上。而在国家预算中给予大力支持的中国的这一数字也为6000亿日元以上；拥有亚马逊和谷歌的美国更是达到了7万亿日元以上。
报道称，从各省厅来看日本2018年度政府预算案，经济产业省申请393亿日元用于开发机器人核心技术和下一代计算机AI芯片；厚生劳动省申请196亿日元用于医疗数据的使用和新药研制；文部科学省申请115亿日元用于理化学研究所的基础研究和人才培养等。而内阁府针对广泛的战略研究开发申请555亿日元预算，其中有一部分用于AI相关领域。
报道称，在财政状况严峻的背景下，如何将有限的资金重点投资在优势领域并带动民间投资参与，将是今后的关键课题。
经济产业省官员认为，在美国企业确立起压倒性地位的互联网领域谋求反击非常困难，日本的战略应当是在提高制造业生产率方面和护理领域寻找出路。
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