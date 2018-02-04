美国罕见派高级官员赴新加坡航展 此行任务不简单

据英国路透社2月2日报道，一名美国官员日前表示，随着国务院着手推动海外武器销售，美国多年来首次派遣负责对外军售的外交官参加新加坡航展(Singapore Airshow)，以推销美制武器。
据报道，美国大使蒂娜•凯达诺(Tina Kaidanow)将将于2月6日至10日出席新加坡航展，旨在促进美国武器制造商的销售，如洛克希德-马丁公司(Lockheed Martin )生产的F-35战机和雷神公司(Raytheon)制造的导弹。
报道称，特朗普政府即将完成一项新的“购买美国货”(Buy American)战略，呼吁美国军方和外交人员在海外贸易中发挥更大的作用，为美国创造更多数以亿计美元的交易额。
一位不愿透露姓名的官员日前对记者说：“我们将努力加强所有级别大使馆的宣传，从商务官到外交大使。”出席新加坡航展可被视为特朗普政府新战略的一次试探，当然，让五角大楼和国务院在对外武器交易方面发挥更积极的作用还需国务院批准。
据报道，这是美国国务院至少自2009年以来首次派遣国务院负责军售的高层官员出席航空展。近年来，美国国务院仅派一名副部长出席该航空展，而今年却派担任政治军事事务局(Bureau of Political-Military Affairs)的第一副助理国务卿凯达诺出席。
该官员在谈及“购买美国货”计划时表示，“我希望美国政府能像各企业一样，能够竭尽全力支持这项计划，如此，我就有希望看到对外军售的光明前景。”
美国国务院在一份声明中表示，凯达诺“将就国防贸易问题进行磋商，并推动150多家美国公司和贸易组织展示最新的航空航天技术。”美国国防安全合作署(U.S. Defense Security Cooperation Agency)的数据显示，美制武器市场需求量大，在奥巴马任期的最后几个月以及特朗普执政第一年的大部分时间里，2017财年的海外军事销售收入达到420亿美元，高于上年的310亿美元。
美国航空航天工业协会(Aerospace Industries Association)的国际事务副总裁雷米•内森(Remy Nathan)表示:“在2016年被欧洲赶超之前，亚太地区一直是我们业界最大的区域出口地。”（环球网）
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