台湾为何电信诈骗猖獗？BBC:年轻人享乐法律宽容

英媒称，台湾地区近来持续陷入电信诈骗的阴影中。继肯尼亚、马来西亚与菲律宾等国后，1月25日东欧斯洛维尼亚、克罗地亚等共97名台湾人再陷入“电话诈骗”疑云，被两国警方逮捕。
据英国广播公司网站2月2日报道，目前台湾当局统计，1600多位在大陆关押的电信诈骗遣送犯中，有288位台湾人。根据台湾刑事部门统计，自从2014年至2017年以来，台湾年诈骗案件仍有2.1万件至2.3万件左右，电信诈骗占比皆超过三分之一，依旧是最高。
台湾警察大学副教授、专长资讯犯罪与安全的高大宇表示，台湾电信诈骗在2006年时一度达到全盛，台当局近年加强电信业者责任与不断翻新追踪系统，近几年才出现改善。
报道称，台湾诈骗集团多数首脑近十年将犯罪主机与人手转向大陆或其他科技较不发达国家，诈骗经验也开始“外移”，两岸媒体多数报道形成“犯罪主脑在台湾、受害者在大陆、犯罪地却在第三地”的特殊情形。
不少新闻媒体与专家都认为，台湾的法规本来就对诈骗犯过于宽容，就成本上来说，以台湾人身份犯罪，相对可以有更多执法缓和空间。
高大宇则说，现实上，台湾诈欺犯罪刑责真的较轻，且有愈来愈年轻化的趋势：“部分台湾年轻人如果没有一技之长，但又贪图享乐，权衡利弊得失下，确实成为高风险群。”
报道称，勤益科技大学资讯管理系兼任助理教授张维平也同意这样的说法。他向BBC提供数据：2016年在台湾从事诈骗的21576人中，18-39岁占了整体71.77%，年轻人俨然成电信犯罪“温床”。
报道表示，从以往一连串台湾电信诈骗案来看，从过去的肯尼亚、乌干达，到现在的亚美尼亚、斯洛维尼亚、克罗地亚等国，许多看似与台湾地区毫无干系的东欧与非洲国家，都意外成为台湾诈骗集团聚集地。
张维平分析称，这些国家和地区与台湾相距甚远，“如果双方本来就没有司法互助，光是证据搜集就很多时间。加上网络、电话犯罪短短几分钟就可以跨好几国，加上每个国家都有自己司法程序，案件追查起来会有充裕时间反应脱逃，让诈骗集团挑中成为目标。”
报道称，早在2009年，台湾与大陆签署“司法互助协议”中合作的项目即包涵侵占、背信、诈骗和洗钱等，照理来说，两岸双方可以依据此协议合作打击犯罪，移送犯人。
但报道表示，当年签署协议时，台湾地区领导人是马英九，两岸尚属友好状态。数据显示，到2016年马英九卸任前，台方应大陆要求，1346件委托中完成1090件，回复率高达91%，然而蔡英文上台后这一数字远低于马英九时期。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost