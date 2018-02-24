美联储看好美国经济增长 加息理由越发充分

英媒称，美联储决策者们在上一次会议上说，美国经济增长势头很可能增强，使得提高短期利率的理由变得更为充分。
据英国《金融时报》网站2月21日报道，出席1月30日至31日举行的美联储会议的一些官员说，受全球稳步增长、金融市场向好和美国的减税措施对经济的刺激可能强于预期等因素鼓舞，他们自去年12月起上调了经济增长预期。会议纪要显示，其他官员则说，经济增长的“上行风险”可能增加了。
周三（21日）公布的这份会议纪要还说：“大部分与会者认为，更乐观的经济增长预期预示着，货币政策继续逐步收紧的可能性提高了。”
美联储的利率政策制定者在会后发表的声明中改变了措辞，直接提到“进一步”加息，反映出加息理由变得越发充分。
市场对会议纪要的反应说明，投资者目前预计美联储今年将加息4次，而非此前暗示的3次。10年期美国国债收益率创4年新高，逼近3%，而30年期美国国债收益率上涨7个基点，达到3.23%，为2015年夏季以来最高水平。
会议纪要显示，去年12月召开会议决定加息后，美联储官员对经济的信心增强。联邦公开市场委员会在1月的会议上决定将联邦基金利率的目标区间维持在1.25%至1.5%不变，同时为在3月20日至21日举行的下次会议上再次加息做了铺垫。
影响美联储思路的因素之一是对不断变化的财政政策的评估结果。去年12月，共和党推动10年减税1.5万亿美元的法案获得通过，美联储决策者在1月底的会议上把该法案纳入参考因素。一些调高预期的官员说，减税法案的效果虽然存在不确定性，但“短期内可能强于预期”。
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