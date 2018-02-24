“通俄门”调查第四人认罪 一名律师坦白曾作伪证

美媒称，曾任职于世达律师事务所的33岁律师亚历克斯·范德兹万成为在特别检察官罗伯特·米勒的“通俄门”调查中认罪的第四人，他的认罪协议可能会让他免遭牢狱之灾。
据美联社2月20日报道，范德兹万是荷兰公民，政府称他住在伦敦。他20日在华盛顿的联邦法院承认，在与特朗普前竞选团队助手里克·盖茨接触这一问题上，自己曾向联邦调查人员撒谎。
报道称，范德兹万是俄罗斯亿万富翁格尔曼·卡恩的女婿，对他的指控并不涉及干预选举，也不与特朗普竞选团队的运作相关。相反，它源自特别检察官对特朗普竞选团队前主席保罗·马纳福特及其商业伙伴盖茨的调查。盖茨和马纳福特去年被起诉，罪名是密谋洗钱以及在华盛顿代表亲俄的乌克兰利益集团开展秘密游说活动，两人都未认罪。
范德兹万承认的不实言论涉及他与盖茨和一名被称为“A某”的人士最后一次通讯的时间，“A某”是马纳福特和盖茨在乌克兰的长期商业伙伴。范德兹万的认罪协议所附的法庭文件显示，这些对话——某些使用了加密应用程序——发生于2016年9月，涉及乌克兰可能对一名乌克兰前官员、马纳福特和“A律所”提起刑事指控一事，“A律所”显然是指世达律师事务所。
对范德兹万的指控最多可使其被判5年监禁，但最终量刑很可能为6个月以下。
世达律师事务所20日发布声明称，该所已于去年解雇范德兹万，而且“在这一问题上一直在与当局进行合作”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost