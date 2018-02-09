新发现！绕“特拉普派-1”七颗类地行星或含水可能宜居

法媒称，研究人员2月5日说，最近发现的绕银河系一颗昏暗恒星运行的七颗行星上似乎有水，可能“宜居”。
据法新社2月5日报道，就这一主题撰写研究论文的英国伯明翰大学天文学家阿莫里·特里奥说：“迄今为止，没有迹象能让我们说它们不宜居。到目前为止，我们一路绿灯。”
报道称，研究团队收集了位于“特拉普派-1”星系中心的红矮星的更多信息，并对每颗行星的大小、质量及其大气构成进行了更准确的测量。
研究人员说，全部七颗行星都主要由岩石构成，水在其总质量中的占比高达5%，但可能以气体或冰的形式存在，也可能深埋在这些岩石星球的内部。
报道称，海洋占地球总质量的0.02%左右。
一年前，研究人员宣布发现七颗类地行星绕“特拉普派-1”红矮星运行。这是一颗超冷红矮星，距地球大约39光年。
特里奥在谈及这些行星上存在有机生命形式的可能性时告诉法新社记者：“我们眼下还说不好，因为它们和我们知道的唯一有生命存活的行星（地球）相差很大。但它们有合适的特征，是至今在我们（太阳）系边缘以外最适合搜寻的地点。”
报道称，液态水的存在被视为生命存活的必要条件。天文学家利用“哈勃”太空望远镜来了解“特拉普派-1”星系的更多情况。他们研究了那些行星的大气：从观察者的角度看去，它们从母恒星前经过时就像是不断移动的黑点。
2月5日，上述研究成果以两篇论文的形式刊登在《自然·天文学》杂志和《天文和天体物理学》周刊上。
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