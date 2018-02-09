新加坡东盟国家外长会议：促“提速”南海行为准则磋商

境外媒体称，东盟国家国防部长们2月7日在新加坡说，他们希望加快“南海行为准则”和这一争议海域上空意外相遇规则的磋商。在这一呼吁发出前不久，中国空军发布消息称，空军苏-35战机近日飞赴南海参加联合战斗巡航任务。
据香港《南华早报》网站2月7日报道，近几个月来，中国加强了在南海的空中和海上训练。2017年11月，中国空军轰-6K等多架战机飞越台湾与菲律宾之间的巴士海峡，并沿宫古海峡抵达日本南部海域。
报道称，东盟防长们说，他们希望与中国加快“南海行为准则”磋商，但东盟轮值主席国代表说，行为准则不大可能在年内敲定。
新加坡国防部长黄永宏说：“我们希望能够加快磋商，但这是一个非常非常复杂的问题。”他还说：“这是一个历时数百年的争端。期待在一年之内（就行为准则达成共识）是不现实的。”不过，黄永宏还表示，他希望东盟10国能在今年10月前就南海空中意外相遇规则达成一致，称此举将有助于消除安全威胁。南海的海上意外相遇规则此前已经签订。
报道称，新加坡在2018年1月接任东盟轮值主席国，并在本周主办了东盟外长会议和防长会议。新加坡外长维文6日说，一些东盟官员对中国在南海争议地区的活动表示担忧，包括中国的填海造岛项目。
新加坡国立大学南亚问题研究所研究员拉吉夫·兰詹·查图维迪说，制定一套明确的规则以避免冲突正变得越来越重要。查图维迪说：“竞争加剧、空间拥挤和沟通不善可能导致冲突，从而有可能引发更大的危机。东盟国家担心自己的安全可能受到影响。所以，它们希望制定一套规则，预防可能危险的空中相遇事件。”
另据《菲律宾每日询问者报》网站2月7日报道，菲律宾马拉卡南宫2月7日强调，菲律宾对中国没有“太过温和”，它跟东盟一样，对北京在南海上的造岛行为表示了担忧。
报道称，总统发言人哈里·罗克说，菲律宾作为东盟成员国，赞同东盟2月6日在新加坡发布的声明，即中国在南海上不停地填海造岛，破坏了其他领土主张方的信任，可能加剧地区紧张。
罗克在接受记者采访时说：“没错，这种担心是对的，因为东盟是要求（各方）密切关注行为准则谈判。这是东盟的号召。”他接着说：“我们没有太温和。我们有既定的政策。”
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