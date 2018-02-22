安倍频频指责朝日新闻 评论家:他像在模仿特朗普

这是在学习美国总统特朗普？据日本媒体报道，因为被指帮助森友学园以超低价格获得国有资产，该国首相安倍晋三近日在国会屡受质问和批评。《朝日新闻》因为对森友学园事件进行连续报道惹恼安倍，令后者在国会上多次批判《朝日新闻》报道不实。安倍的这种举动令一些日本政治评论家看不下去，表示首相批评某个媒体实属罕见，这种行为太过“幼稚”。
据日本《每日新闻》报道，《朝日新闻》在报道中指出，森友学园曾经提出一个意向书，要把新设立的小学命名为“安倍晋三纪念小学”。对此安倍在国会上表示，不存在报道中所说的意向书，“完全不正确，但是（《朝日新闻》）却没有更正。”之后，《朝日新闻》继续在报道中拿出证据，安倍却认为这些报道是“可怜、凄惨的辩解。”
安倍对《朝日新闻》的批评并非始于国会。从去年开始，只要逮到机会，安倍就会批评《朝日新闻》。日本著名政治评论家森田实表示，自己观察政界约50年，还没有见过哪个首相像安倍这样一直追着某个媒体不放的。他援引日本前首相田中角荣的话说，政客遭受批评是理所当然的，但如果政客反过来指责批评自己的机构，就会被看成是幼稚的行为，还会引起党内不满。森田实认为，安倍的举动好像是在模仿美国总统特朗普，对自己不喜欢的报道就骂回去，如此下去，日本的民主就会崩溃。上智大学原教授桥场义之也指出，森友学园前理事长曾使用过“安倍晋三纪念小学”这个名称是事实，安倍是利用新闻中的部分内容纠缠《朝日新闻》。（环球网）
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost