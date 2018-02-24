特朗普600页经济报告批奥巴马政策致美国增长缓慢

美媒称，美国总统特朗普周三（21日）向国会提交了首份正式经济报告，用很长的篇幅论证了近年来美国经济表现疲弱并非因为最近一次经济衰退极为严重，而是因为其前任在政策上出现失误。
据美国《华尔街日报》网站2月22日报道，美国白宫经济顾问委员会主席凯文·哈西特表示，这次经济衰退之后美国中产阶级的发展陷入停滞，其程度比预期的要严重得多，奥巴马时期的政府政策应对此负一定责任。哈西特是这份经济报告的第一作者，也是特朗普的首席经济学家。哈西特表示，对这一历史性滑坡的一个解释是，奥巴马的税收和转移支付政策让情况变得更糟糕。
报道称，这份近600页的总统经济报告是特朗普工作团队迄今最详尽的经济及经济政策分析。该报告称，通过废除奥巴马政府的政策，美国经济下一个10年的年均增长率将能达到3%。
报告称，近年来对替代政策主张的追求损害了经济增长，令美国人民付出了真正的经济代价，表现形式包括机遇减少，安全、公平甚至健康都受到了损害。
哈西特表示，这份报告也对其他几届前政府提出了批评，指出近几十年的贸易协定充斥着美国以前较为软弱的谈判人员对贸易伙伴作出的妥协。
据报道，在有关税务、监管、就业市场政策、基础设施、贸易、健康和网络安全的章节中，特朗普政府表示，其政策将给国内生产总值（GDP）带来温和提振，这些提振的综合效应将足以推动美国经济产出在下一个10年进入更高速的增长轨道。
报告重申，估计近期通过的税改法案将使美国家庭的年均收入增加4000美元，不过民主党对这一估计数字存有异议。
经济顾问委员会称，奥巴马任内的大量监管规定导致经济增长放缓，并使合规程序耗时从2010年的88亿小时增至2015年的98亿小时。报告提到，环境和劳动力等方面的监管规定尤其有害，并称金融监管变得过度复杂。
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