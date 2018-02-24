欧元区未来的“超级消防员”“欧洲货币基金”初具雏形

法媒称，马克龙在2017年多次要求成立“超级财政部”、欧元区议会和制定欧元区预算。这些建议目前并未引发布鲁塞尔的热情。德国人、荷兰人或者芬兰人对它们的用途并不信服。
据法国《世界报》网站2月22日报道，相比之下，受关注较少但同样具有结构性意义的方案是将欧洲稳定机制转变为欧洲货币基金。这一方案有望最先落实。它正是欧元区财长19日在布鲁塞尔开会时讨论的主要议题之一。到今年6月就此达成一份原则性协议是有可能的。
欧洲稳定机制是2012年在欧洲主权债务危机最严重时期的苦痛中生效的。它利用资金接济处于困境的成员国公共财政。欧洲稳定机制拥有7000亿欧元的借贷额度以及800亿欧元的自有资金。
欧洲稳定机制救助过爱尔兰、塞浦路斯、西班牙和希腊。在每一项援助计划中，欧洲稳定机制都要求被救助国执行一长串的结构性改革。
大多数被援助国都已重返经济增长之路。在2017年，人们开始提出这么大规模的借贷机制的去向问题。德国人首先提出要将其转变为欧洲货币基金。这样就不用在发生下一次危机时求助国际货币基金组织了。
经过多个月的协商，这一欧元区未来的“超级消防员”的轮廓开始清晰。至少可以描绘出它将不会是什么或者不能做什么。
首先，欧洲货币基金将不会收回欧盟委员会的预算监管权限。目前，欧盟委员会负责判定成员国是否遵守稳定和增长协议。德国前财长沃尔夫冈·朔伊布勒是唯一支持收回这一权限的人，因为他对欧盟委员会有强烈的怀疑，认为其过于政治化。
欧洲货币基金也将不会是“共同体化的”，不会成为一个欧盟机构。欧盟委员会曾希望如此，但遭到成员国反对：成员国放进欧洲稳定机制中的数十亿、甚至上百亿资金绝对不能脱离自己掌握。
此外，关于如何确保欧洲货币基金在危机出现时具有快速反应能力，各国观点接近。未来可以向一个成员国提供预防性资金，而不必像目前欧洲稳定机制的援助项目一样大动干戈。
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