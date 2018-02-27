澳大利亚拟严查移民 申请者赴澳前纪录或被审查

据澳洲新快网报道，澳大利亚联盟党政府考虑修改法律，以便内政事务部能在有意移民者从开始提交申请时就搜集相关情报，确保移民接受澳大利亚的价值观。
内政事务国会次长佩佐罗（Michael Pezzullo）表示，澳政府正在积极考虑上述事宜。他称，在外国人获得澳大利亚国籍、甚至移民赴澳之前，澳政府就打算利用各种渠道获得的情报进行评估。
佩佐罗表示，政府的评估将利用“广泛的数据资源”，通过分析潜在移民的“生活习惯”来审查他们是否有可能“适应并按照澳洲价值观生活”，研究他们是否能融入社会并尊重性别平等、言论自由和宗教自由等西方信仰，并称会将澳洲价值观写入法律。
佩佐罗指出，当局对移民的此类评估将在3个时间点进行：赴澳之前、在澳期间以及申请入籍时。
据悉，相关法律还没有提交到国会，也没有见诸于媒体报道。但佩佐罗指出，这样的评估制度将确保相关人士不会为了通过公民入籍考试而捏造答案。
该制度适用于所有有意移民的外国人，也将防止极端主义者偷溜进澳大利亚。“入籍不能只是简单的考试，需要汇总其他的数据资源以检查（申请者）的生活习惯及经历。”佩佐罗说。
澳公民事务部长图奇（Alan Tudge）则表示，澳政府希望能在移民申请入籍前，采取“持续审查”的模式，而非“一次性的评估”。
他还指出，多元文化社会成功的关键，是要居民融入社会并且接受澳洲价值观。政府希望“提高英语能力要求，以及清楚证明申请者有接受澳洲价值观以及融入社会的努力。”
按照目前的要求，澳公民有遵守法律、有需要时保卫澳大利亚、以及参加选举投票的义务。澳大利亚的核心价值观包括了尊重个人自由、言论以及宗教自由。
年度移民报告显示，自2011年以来，澳大利亚每年接受约19万名永久移民，其中大部分是技术类及家庭类移民。目前还不清楚按照政府的新计划，将受到审查的申请者所占的比例有多少。
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