美媒：中国拥有世界最大装甲部队 3代坦克超3000辆

美国《外交学者》网站发表了题为《中国拥有世界上最大的现役坦克部队》的文章。
文章称，根据国际战略研究所发表的一篇分析文章称，中国解放军目前拥有世界上最大规模的现役主战坦克部队。
文章列举了如下数据：截至2017年，中国解放军的作战坦克部队由大约3390辆第3代主战坦克、400辆第2代主战坦克和2850辆第1代主战坦克组成。相比之下，1997年，这支部队曾有6200辆第1代主战坦克和1600辆第2代主战坦克。
解放军目前仍有2450辆ZTZ-59、ZTZ-59-II、ZTZ-59D（即59式改进型，在老式的苏联T-54主战坦克基础上仿制并改进而来）。这种坦克的最新型号曾在上世纪80年代进行过升级。国际战略研究所指出：“尽管实际上已经过时，但早期型号的ZTZ-59仍在服役。”
目前正在服役的500辆第2代主战坦克包括ZTZ-79（即79式，一些分析人士认为ZTZ-79是第一代主战坦克）以及ZTZ-88/ZTZ-88B（88式）。前者的生产时间直到上世纪80年代末，后者直到上世纪90年代。2种第2代主战坦克都是自主设计和研制的，结合了苏联风格的底盘和炮塔与西方的技术，其中包括英国皇家军工厂的L7线膛坦克炮。
然而，国际战略研究所说，“中国早期的国产坦克如ZTZ-79和ZTZ-88产量有限，现在只在中国北部和西部的少数部队的仓库里。”（ZTZ-79主战坦克主要是供出口的）
文章称，正在进行的军事改革——尤其是重视规模较小、更加灵活的部队——很可能会影响目前正在服役的第2代主战坦克。据国际战略研究所说：“解放军的机动部队在2017年重组为诸兵种作战旅，可能导致这些第2代坦克从现役部队中被淘汰，解放军坦克部队的总体规模也在缩小（第2代主战坦克部队的规模在过去5年间已从800辆减少到500辆）。”
2018年乃至今后几年，解放军主战坦克部队的主体为ZTZ-96/ZTZ-96A（96式）和更先进的ZTZ-99/ZTZ-99A（99式）等第3代坦克。国际战略研究所解释说：“最新的ZTZ-99A似乎产量不大，并配发给了北京周边的战略预备役部队，可能是由于成本相对较高。中国第3代坦克绝大多数仍是上世纪90年代末的ZTZ-96坦克。”
文章作者表示，2016年，他曾得出类似的结论：“中国军事分析人士认为，ZTZ-96B比更先进的99型和99A型坦克更有可能成为解放军装甲部队的新主力。理由是后者价格高，中国的生产能力有限。”
文章称，正如之前报道的那样，中国人民解放军共有约2500辆96A型主战坦克，数量不详的该型号升级到了96B型坦克。据称通信系统有了改进，也许配备了新发动机，瞄准能力也有改进。
文章认为，据估计，解放军目前的现役部队有600多辆ZTZ-99型和ZTZ-99A型坦克，其余的第3代坦克则由ZTZ-96/ZTZ-96A/B型号组成。
此外，解放军还研发并设计了一种新的轻型坦克，名为ZTQ-15，用于在高海拔地区执行任务。目前尚不清楚这种坦克是否已经在进行批量生产。据报道，ZTQ-15于2017年6月在中国西部的青藏高原进行了试验。
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