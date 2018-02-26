WTO称贸易战或“随时”爆发 多国对美惩罚性关税作出反应

德媒称，世界贸易组织（WTO）说，美国新实施的惩罚性关税和中国等国家作出的反应增加了贸易战风险。
据德新社日内瓦2月24日报道，WTO总干事罗伯托·阿泽维多在日内瓦对本社记者说：“贸易战随时可能到来，且到来的方式会是我们没有预计到的。只要一个成员采取一些措施，而另一个成员认为这些措施是单边的和不必要的并作出反应。只要他们作出反应，事态就会升级。”
据报道，1月，华盛顿宣布对洗衣机和太阳能设备征收高额进口关税，以保护国内的工作岗位。
中国、韩国、欧盟等国家和地区作出了反应。它们要求同美国在WTO展开磋商。
报道称，如果这些国家未能在同美国的双边会谈中解决争端，华盛顿可能面临贸易报复措施。
阿泽维多说，自2008年全球经济危机以来，贸易战的威胁一直在加剧。全球经济危机期间，经济增长放缓，失业率居高不下。
他说，在这种情况下，“关闭边境并向内看的诱惑力变高了，这种倾向更有可能导致贸易战，但贸易战还没有发生，它可能会到来”。
阿泽维多说，他怀念美国过去所表现出来的积极精神。
据报道，华盛顿一直呼吁在WTO内部进行改革，并一直阻挠WTO任命贸易法官。
阿泽维多说：“此刻，我并未看到会让我们认为一个解决方案正在形成的对话。”
不过，阿泽维多并不担心美国可能退出WTO。他说：“美国依然是一名成员，它还在参加各种对话。”
阿泽维多认为，没有能替代全球化的道路。他说，担心因这一经济趋势而失去工作的人受到了误导。
他说：“人们认为，因为移民，有时是因为来自其他国家的进口产品，他们正在失去工作。但现实是，今天正在流失的工作中有80%是因为新技术、创新或新的管理策略而流失的。”
他说，人们的担心助长了像德国选择党这样的民粹主义政党的声势，这些政党希望看到民族国家得到巩固。
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