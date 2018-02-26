男子找回丢失的包 东西没少还多了6000元 背后的故事让人动容

2月20日下午六点多，在哈尔滨西站候车室内，执勤民警刘天宝发现在安检口处有一个包裹，一直没有人取走。
民警捡到旅客遗失包裹 里面发现十多个红包
民警把这个包裹拿到执勤岗位，并检查了包裹内的物品。民警发现，包裹里面的东西比较多，不仅有身份证、手机，还有大概十多个红包。红包里的现金加起来大约有6000多块钱，民警判断这个包裹可能是哪名旅客过安检时不小心遗落的。民警立即联系候车室服务台，通过车站广播寻找失主。大约十分钟后，一名男子急匆匆地跑来认领包裹。
失主前来认领 却说错包裹里物品
男子说他根本没意识到什么时候包裹不见的，还以为忘带了呢，还好及时听见了车站的广播。可是当民警询问包里的物品时，男子却没有说对。
男子说，他的包裹里应该没什么现金，那包里怎么会多出许多装着现金的红包呢？难道他并不是包裹的主人？民警又仔细核对了男子的身份，男子手中的车票上的身份信息和包裹中的身份证信息一致，他就是包裹的主人。既然这名失主就是包裹的主人，他的包里怎么会莫名多了现金红包呢？民警仔细询问后，终于了解了事情的真相。
民警询问出真相 红包里藏着亲人的爱
原来，小李在河北工作，因为不能陪伴父母亲人，就想着用辛苦攒下来的积蓄多包一些红包孝敬长辈。可直到民警跟他核对包里的物品时，他才知道长辈们心疼他赚钱不易，并没有真的收下红包，而是在出发前又悄悄把红包塞进了他的包里。
民警确认小李就是这个包裹的主人后，把所有财物还给了他。小李又继续上路了，不同的是他的行李中多了一份沉甸甸的爱。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost