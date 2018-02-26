“狗食”象征“一团糟”？狗年十大俚语折射中英文化差异

英媒称，进入“狗年”，自然少不了好好看看狗文化。千百年来，人与狗的关系一直相当密切，狗对人们的生活、文化、传统、风俗、甚至迷信都有很大的影响，因此英语和汉语里都出现了许多和狗有关的俗语。但汉语里贬义的似乎远远多过褒义的，除了“犬马之劳”赞赏狗的忠诚、勤劳，其他大部分都相当惨：比如狗仗人势、狼心狗肺、挂羊头卖狗肉、狗眼看人低、狗嘴里吐不出象牙……
英国广播公司网站2月22日盘点了英语中10个和狗有关的俗语，并和汉语作了相应比较，由此显现了中英文化差异。
Top dog
“顶头的狗”，指单位里有权有势的老板，或者利用颜值、魅力等主宰朋友圈的人。他们在社交、职场游刃有余，通常是领军人物，传统上多为男性，近年来也用于形容女性。
One's bark is worse than one's bite
叫得凶、咬得不疼，意思很像汉语的“刀子嘴豆腐心”。和这样的老板或者同事相处，需要更多的沟通，避免误会。
Work like a dog
像狗一样工作，形容很勤奋、努力。相关的还有“dog tired”，恰好类似于网络热词“累成狗”。经历上下班早晚高峰，奔到公司立刻投入战斗，苦干没错，但也应该想办法巧干，“累成狗”太影响心态。
Fight like cats and dogs
吵到像猫狗打架的地步，通常指熟人之间发生严重纠纷。这个在公司必须避免，才能保持职业风度、构筑团队精神。
Dog's dinner
狗食，形容事情办到一团糟。后果可以是另一个俗语“in the dog's house”——进了狗窝，严重失宠。赶快去想挽救措施！
bark up the wrong tree
围着错误的树狂吠，形容找错了人、走错了路、或者做错了选择。日常工作很难避免出错，多做准备、深入研究应该有所帮助。
Let sleeping dogs lie
别吵醒睡着的狗，类似于“不要搬起石头砸自己的脚”，指不要自找麻烦、自讨苦吃。也有一点华人文化中“中庸”的意思，事不关己高高挂起？
You can't teach an old dog new trick
老狗学不会新把戏，用来比喻很难让因循守旧的人接受新事物。科技突飞猛进的今天，“老狗”心态要不得，至少也要去试试。
Dog eats dog
狗吃狗，和中文“狗咬狗”的意思不一样，这个用来比喻竞争残酷无情、有人损人利己。狗一般被看作忠诚、友好的代言，到了狗吃狗的地步，一定是相当残酷。所以，必须坚信下一条：
Every dog has his day
每条狗都有属于自己的那一天，类似于汉语里的“时来运转”。人人都有机会，只要耐心等，努力拼，都有春风得意、出人头地的时候。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost