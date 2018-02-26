特朗普控枪方案被指"隔靴搔痒" 佛州或出台"5亿美元计划"

外媒称，特朗普总统2月23日提议，禁止21岁以下的人购买攻击性枪支，就像2月14日佛罗里达枪击案中，19岁的尼古拉斯·克鲁兹所持枪支就是合法购买的。
据美联社2月23日报道，但在过去50年间美国发生的大规模枪击案中，绝大多数枪击案是由21岁以上的成年人实施的。这一群体将不会受到特朗普提议的影响。
而由21岁以下人群实施的大规模枪击案中，几乎所有案件的枪支都是从亲戚那里偷来的，或是非法购买的，又或者杀手持有不被认为是攻击性武器的枪支。因此特朗普的提议不会产生什么实际作用。
以下是几起21岁以下杀手及其使用的枪支：
阿尔詹·切廷 20岁
2016年9月23日，在华盛顿州伯灵顿的购物中心，切廷杀死了5人，他持有从父亲那里偷来的.22口径步枪。次年4月，他在监狱牢房中上吊自杀。
杰伦·弗莱伯格 15岁
2014年10月14日，在华盛顿州马里斯维尔中学，这名高一新生杀死了4名同学、开枪射伤了另一名同学，之后自杀。他持有从父亲那里偷来的.40口径贝雷塔Px4“风暴”手枪。
亚当·兰扎 20岁
2012年12月14日，在位于康涅狄格州牛顿的桑迪胡克小学，兰扎杀死了26人，之后当场自杀。他持有其母亲的“大毒蛇”XM15-E2S步枪、10毫米口径“格洛克”20SF手枪以及9毫米口径西格-绍尔P226手枪。
另据法新社2月23日报道，美国总统特朗普2月23日为其颇具争议的、给一些美国教师配备武器的提议辩护，称佩枪教师将会“开枪打死”那名上周在佛罗里达州高中乱枪扫射的青少年。
特朗普在保守派政治行动会议上对数以千计的共和党人说，“接受过合格训练的”教师将有助于阻止校园枪击案发生。他说：“也许只需给10%到20%的教师配备。不是所有人，但大家将受益颇多。”
此外据美联社2月23日报道，佛罗里达州州长2月23日宣布，在校园安排更多武装警卫，并让年轻人以及一些精神疾病患者更难买到枪支。
州长里克·斯科特在塔拉哈西记者招待会上列举了其计划。除了禁止向21岁以下的人出售枪支以外，州长还呼吁，在2018学年秋季开学之前，向每所学校指派一名接受过训练的执法官员——在规模较大的学校，每1000名学生配备1名执法官员。
报道称，州长的这项5亿美元计划将创建“控制暴力威胁的秩序”，让法院在特定情况下禁止有暴力倾向或有精神疾患的人购买或拥有枪支或任何其他武器。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost