自己挖坑自己跳！西媒：欧盟武器出口助长难民潮

西班牙《先锋报》网站2月24日报道称，在中东和非洲难民抵达欧洲，以及一系列恐怖袭击发生后导致欧洲政治转向新的整体安全概念的背景下，欧盟正在寻求重塑安全和防卫凝聚力。欧盟2014-2020年预算中，至少有110亿欧元是用于安全措施。10年前，欧盟并没有拨出特别预算用于具体的安全、司法和内部事务。
但除了自我保护之外，欧洲销售的武器引发了很多冲突，这些冲突在很多情况下是近几年来使欧盟陷入瘫痪的移民潮的根源。
西班牙一个和平主义智库去年的一份分析报告指出，欧盟成员国在2003年至2014年间向65个处于冲突或紧张局势的国家中的63个出口了武器、军事材料或设备。在被列为冲突不断的国家中，有30个国家从欧洲获得了武器，而这些国家中没有一个恢复稳定与和平。此外，在这期间从欧洲进口武器的国家中有39个是在全球范围内造成难民和流离失所者最多的国家。报告的另一个结论是，近年来欧洲直接或间接参与的4个主要战场在2014年之前已经导致2000万人无家可归。
报告称，欧洲近三分之一的军备出口目的地都处于紧张局势或冲突中，因此，欧洲武器输出已导致了武装暴力的恶化或持续，从而产生新的难民或流离失所者。
这份报告试图解释的是，欧洲与这些冲突地区的关系并不仅限于“避难”政策，也不是在难民抵达其海岸时开始的。这种关系始于各机构和企业决定投资战争，并将继续这种投资直至有相关的禁止和惩罚武器交易的政策出台为止。
总的来说，如果不以全面的方式解决冲突，就很难减轻其影响。在实施庇护政策或安全战略的同时允许通过销售武器来助长暴力，将是欧洲持续至未来的趋向。
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