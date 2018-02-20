曝特朗普随从在北京人民大会堂和中国安保的肢体冲突

据美国媒体2月18日爆料，美国总统特朗普2017年11月9日访问北京期间，由于携带核密码箱的军事助理在人民大会堂被中国安保拦下，白宫特勤人员因此和中国安保人员发生肢体冲突。
美国媒体Axios网站2月18日的一篇“独家报道”称，2017年11月9日，特朗普（Donald Trump)总统访华期间，白宫官员曾经在人民大会堂跟中国安保人员发生暂短的肢体冲突。
当时一位专门跟随特朗普总统并携带有美国核弹发射电钮的手提箱（外号“football”）的白宫官员要进大会堂，被中国安保拦下。这名白宫官员是一名军事助理。按照规定，无论总统身在何处，这名携带核密码箱的军事助理必须时时刻刻跟随。与这位军事助理一同随行总统的还有一位白宫医生。
一位美国官员赶忙报告了毗邻厅的白宫办公厅主任（即白宫管家）凯利（John Kelly）。凯利听到后，赶了过去，走到提箱官员前让他继续前行，告诉这名军事助理及周围美国官员“我们进去”（we are moving in），随即有中国安保人员抓住凯利的胳膊，凯利甩掉。
之后美国特勤人员上前抓住了这名安保人员，将其按倒在地。Axios强调，双方当肢体冲突发生在转瞬间，中方人员绝对没有碰到手提箱，之后北京安保方面的负责人向美方道歉。
根据美方的说法，特朗普访问北京前，美国按照正常的安全程序，向北京方面进行了相关简报。但最终还是未能避免中方有人和美方发声不快。不过，美方当时就对此进行了低调处理。美国官员当时被告知对此不要对外声张。
特朗普于2017年11月8日至10日对中国进行了国事访问。中美彼此对此次访的定位很高，是一次成功的“国事访问+”访问。特朗普回国后也经常称赞自己在北京受到的超高礼遇，甚至认为自己受到了尊重，就等于美国受到了尊重。 （多维新闻）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost