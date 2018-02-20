使用不锈钢餐具竟然有这些禁忌 99%的人都不知道

不锈钢由铁、铬、镍合金，再掺入钼、钛、钴和锰等微量元素而制成。其金属性能良好，制成的器皿美观耐用。然而，不锈钢厨具如果使用不当，重金属元素就会在人体中慢慢“累积”，危害健康。
1。忌贮存过酸的食物。
不锈钢餐具不宜盛盐、酱油、菜汤等，也不宜盛放酸性果汁。因为这些食物中的电解质能与餐具中的金属元素起复杂的“电化学反应”，使其中元素过量溶解释出。
2。忌用强碱和强氧化制剂洗涤。
如碱水、苏打和漂白粉等。因这些强电解质同样会与餐具中的某些成分起“电一化学反应”，从而侵蚀不锈钢餐具，使其溶出有害元素。
3。忌煮煎中草药。
因为中草药成分复杂，大都含有多种生物碱、有机酸。在加热时，很易与不锈钢中某些成分起化学反应，使药效下降，甚至可能生成某些毒性更大物质。
4。不宜空烧。
因为不锈钢较铁、铝制品导热系数低，热传导比较慢，空烧会造成炊具表面镀铬层老化、脱落。
5。劣质的不要购买。
因为这样的不锈钢餐具原料低劣，制作粗糙，含有多种有害人体健康的重金属元素，尤其是铅、铝、汞和镉等。
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