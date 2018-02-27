斯里兰卡“亲华派”赢得地方选举 或再向中国靠拢

日媒称，中国和印度竞相施加影响力的南亚岛国斯里兰卡再次开始转向“亲华”。
据《日本经济新闻》网站2月27日报道，在2月实施的地方选举中，“亲华派”前总统拉贾帕克萨领导的政党取得压倒性胜利，而打出推进平衡外交的现政权基础正在动摇。前总统阵营在地方行政层面显示出吸引中国资金的姿态，或许无需等待2年后的大选，斯里兰卡对中国的经济依赖就将加强。
2月21日，斯里兰卡总理拉尼尔·维克勒马辛哈在国会如此强调说：“（联合执政党的）协议至今仍有效，不需要取消”。但是，面对总理领导的统一国民党，联合执政的斯里兰卡自由党党首、总统西里塞纳要求更换总理，现政权的步调出现混乱，内阁改组的传闻也甚嚣尘上。
报道称，开端是执政联盟在2月10日至11日投计票的地方选举遭遇惨败。在全部340个地方行政区的议会选举中，执政党联盟取得胜利的行政区仅为整体的15％左右。另一方面，截至2015年长达10年掌握政权的马欣达·拉贾帕克萨前总统刚刚创建的“斯里兰卡人民党”则在约7成行政区议会占据多数派，取得了压倒性胜利。
下一次总统选举和大选都定在2020年举行，但前总统为重回中央政府，对联合政权发动攻击称，“应提前乃至马上举行大选”，同时表示“民意的背离是显而易见的”，正在对执政党联盟施加压力。
报道认为，前总统东山再起，其意义不单纯局限于斯里兰卡一国的内政。因为这有可能成为斯里兰卡再次向中国靠拢并对邻国印度“构成威胁”的转折点。
日媒援引前总统的长子、国会议员纳马尔·拉贾帕克萨在地方选举后接受采访时说的话表示，“斯里兰卡具有不结盟外交的传统，但父亲长期和中国保持紧密关系，今后或将继续依赖中国”。
报道称，虽然没有提及将以何种形式加强与中国的关系，但拉贾帕克萨前总统是利用中国资金在汉班托特来建设港口及国际机场的推动者。越来越多观点认为，他今后将向地方选举中获得的行政区吸引中国资金，启动基础设施项目。“在直接投资方面将继续依赖中国”，斯里兰卡经济学家萨鲁巴南坦（音译）指出。
报道认为，中国在“一带一路”倡议下，正在加深与马尔代夫和巴基斯坦的经济联系。如果随着拉贾帕克萨的东山再起，斯里兰卡“倒向”中国，近在咫尺的斯里兰卡和印度之间的紧张局面必将加剧。
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