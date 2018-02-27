李显龙说未来几月内将重组内阁

新加坡讯，新加坡总理李显龙今天说，他将在未来几个月内重组内阁，让下一代领导人承担更多职责。
路透社引述李显龙去年说，他会在未来两年下野，而新加坡必须在2021年早些时候前举行大选。李显龙也说，他的继任人应该已经是现内阁成员。
李显龙在Facebook页面中说：“我将在内阁闭会后重组内阁，让年轻阁员有更多曝光和责任。这样，我的继任者将得到一个更强大和更有经验的团队的支持，以引领新加坡走向更美好，更光明的未来。”
新加坡国会将在休会或闭会后，于5月份重新开会。
李显龙曾经两度罹患癌症，并曾在2016年国庆群众大会演讲中眩晕，引发各界对新加坡总理接班人的关注。
新加坡报章和政治分析师认为，财政部长王瑞杰、教育部长王乙康和内阁部长陈振声是下任总理的竞争者。
现任副总理尚达曼也被提到是潜在的继任者，但他一再重申不想担任总理。
新加坡前总理吴作栋12月份在Facebook上说，他希望新加坡现在的领导人能够在6-9个月选出李显龙的潜在继任人。
新加坡报章说，李显龙回应说，选定接班人的过程，可能需要更长的时间。
2015年大选中，执政的人民行动党赢得近70%的选票，在全部89个国会议席中只失去了6个席位。该党最差的成绩是2011年，获得60%的选票。
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