涨声响起，新加坡樟宜机场7月起征收机场发展税

新加坡交通部和新加坡民航局28日宣布，从7月1日起，樟宜机场离境乘客须缴付10.80新元（1新元约合4.8元人民币）的机场发展税，转机或过境的乘客则缴付3新元。
据了解，为建设包括第五搭客大厦在内的机场发展项目和航空基础设施，新加坡政府决定修订法案征收机场发展税。凡在7月1日或之后发出的机票都受影响，在这之前购买机票但在7月后出发的乘客则无须额外缴税。
新加坡樟宜机场集团也宣布，从今年7月起的六年里，把目前27.90新元的离境乘客服务与保安费，每年调高2.50元至2024年4月1日。转机或过境乘客的服务与保安费没有调整，维持在6新元。航空税则维持在6.10新元。加上新的机场发展税，离境乘客从今年七月起，共须支付47.30新元。
此外，航空公司的降陆、停泊和登机桥费用也将从7月起调高1％，并在接下来的六年，每年4月1日上调1％至2024年。
新加坡基础建设统筹部长兼交通部长许文远在脸谱发布贴文指出，第五搭客大厦等同于新加坡的第二个机场，将使樟宜机场现有的客容量扩大近一倍。它将耗资数以百亿元兴建，政府将通过拨款提供主要资助，民航局和樟宜机场集团也将动用储备及未来盈余。他说， 机场使用者如航空公司和乘客也得协助资助这项计划，这就是为什么我们征收机场发展税。（新华社）
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