阿里巴巴在新加坡开设海外第一家联合研究院

新加坡2月28日电，阿里巴巴集团与新加坡南洋理工大学28日签署谅解备忘录，共同宣布阿里巴巴－南洋理工大学联合研究院在新加坡成立。
阿里巴巴集团首席技术官张建锋在签约仪式上表示，这家新成立的研究机构是阿里巴巴在海外开设的第一个联合研究院，希望它能成为企业和大学合作的成功典范，成为一个开放共赢的平台。
据介绍，50位来自阿里巴巴和南大的研究员将进入这所联合研究院，并在未来五年里就人工智能技术及其在住宅、零售、社区、城市交通、医院等现实生活场景中的应用解决方案开展研究。
南洋理工大学校长苏布拉·苏雷什表示，联合研究院将把南大和阿里巴巴在人工智能技术领域的力量结合起来，为所有年龄层的人创造更智能化、更健康、更幸福的生活。
近年来，阿里巴巴加速了在新加坡等东南亚国家的布局，先后对当地的电子商务和金融科技等领域展开投资。张建锋说，新加坡是阿里巴巴国际化进程中的一个重要的运营基地，该公司在东南亚一些重要的运营中心都设在新加坡，包括阿里云、电子商务和支付宝。（新华社）
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