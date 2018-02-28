降低核战争门槛？美国发展战术核武器引争议

美国《防务新闻》周刊网站2月26日发表题为《非战略核武器：它们有何益处？》的报道称，美国在2018年《核态势评估》报告中公布了发展两款新型低当量核武器的计划，这引发了一场围绕所谓非战略（或曰战术）核武器效用的讨论。
美国国会研究服务部2月13日公布一份报告，探讨了战术核武器对美国和俄罗斯的重要性。
虽然围绕战术核武器的概念仍然存在一些含糊之处，但在当代的争论中，武器往往按照弹头当量而非投射系统分类。
那么，战术核武器的战略用途是什么？
对美国和北约而言，这些武器主要用于向盟友提供全面核威慑手段并增强联盟的凝聚力——尽管北约内部对在欧洲大陆部署美国核武器一事存在分歧。
根据美国国会研究服务部的说法，美国武器库目前拥有约500件战术核武器，其中200件部署在土耳其、比利时、荷兰、德国和意大利的盟国空军基地。
俄罗斯据估计所拥有的1000至6000件战术核武器意在吓阻北约的侵略。在一些分析师看来，这些武器还凸显了俄罗斯“令局势升级以谋求缓和局势”的战略。
尽管数名研究俄罗斯核战略的专家质疑美方的解读，以及俄罗斯“令局势升级以谋求缓和局势”战略的真实性，但美国2018年《核态势评估》报告提供了正当理由，证明有必要发展进一步的低当量核武器选项，作为对俄罗斯战术核武器的针对性回应。
相关说法称，如果在俄罗斯首先使用战术核武器的情况下，美国没有一款低当量核武器选项予以回应，那么美国将被迫以更大当量的核武器作为回应，这可能导致冲突升级。
若不如此，美国将不得不动用压倒一切的常规军事力量作出回应。
用美军战略司令部司令约翰·海滕上将的话说：“如果对手在战场上使用低当量核武器，我们拥有的仅有选项不应当只是尖叫。如果它们认为能够通过有限使用核武器达到自己的目的，那么我们将面临威慑手段失效的风险。”
正如海滕所承认的，美国已经拥有低当量核武器选项。不过，这些武器只能从空中投射。海滕说，B61核炸弹和携带这些武器的轰炸机，“不可能在同一时间部署在所有地点”。
因为这一局限性，《核态势评估》报告提议发展额外的海基能力，以扩大美国力量投送范围。
但一些专家认为，增加低当量潜射弹道导弹以及配备核弹头的海基巡航导弹，可能并非美国威慑手段的正确解决之道。
卡内基国际和平研究院核政策项目主任詹姆斯·阿克顿认为，大大增加对核指挥、控制和通信能力的投入，可以给美国带来更可靠和可信的威慑手段。
按照阿克顿的说法，围绕俄罗斯的威慑手段，美国面临的主要问题不在技术层面，而在政治层面。
在他看来，俄罗斯正在挑战美国的核立场，因为他们不相信特朗普总统会对俄罗斯使用核武器。
如果俄罗斯质疑美国保护北约的意愿，这更多是因为特朗普，而不是因为美国没有技术选项。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost