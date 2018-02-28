英媒：中国正将瓜达尔港打造成巴基斯坦“迪拜”

英国《每日电讯报》网站2月24日发表文章称，中巴经济走廊是一个庞大的运输和基础设施开发项目，中国已承诺为此提供620亿美元。而瓜达尔港是中巴经济走廊的最后一站。
文章称，几千年来，瓜达尔湾一直被少数渔民独占。驶入这个完美的港湾，除了众所周知的荒原之外，什么也看不到。在这片不毛之地，亚历山大大帝曾经眼睁睁地看着自己的军队渴死。
2月初，在瓜达尔港科幻小说般灰色峭壁下航行的古尔·穆罕默德船长说：“这里会像迪拜一样。当然，雄心勃勃。但是，他们会做到。”
文章称，瓜达尔港是中巴经济走廊的最后一站。中巴经济走廊是一个庞大的运输和基础设施开发项目，从中国边境一直到印度洋。
文章称，在巴基斯坦，这个项目是重大新闻。中国已承诺为此提供620亿美元——支持者希望这笔巨资能够启动整个国民经济。
文章认为，瓜达尔港是中国在阿拉伯海一带逐渐加强存在的体现，其他体现还包括在吉布提新建了一个保障基地、向南苏丹派遣维和人员以及为打击索马里海盗的行动提供海军支持。
文章称，从严格意义上讲，瓜达尔港是一个商业港口。港口设施未发现明显的军事痕迹。瓜达尔港漂亮的新设施与城镇本身形成了鲜明的对比。它比不上鹿特丹港，但是一样“雄心勃勃”。
文章称，在曾经夺走了亚历山大大帝手下众多将士生命的大漠之中，中国承包商已经铺设了一条罗马式的笔直的高速公路。还计划修建一条铁路线、巴基斯坦最大的机场以及通往阿富汗的新公路。为了支撑一座到2050年预计将拥有170万人口的沙漠新城，还计划修建海水淡化厂。另外还规划了两个庞大的海滨“自由经济区”，以吸引投资者。
文章称，中国公司获得了经营港口的权利。大约800名中国工人住在附近一处半永久性营地。
文章描述道，机场尘土飞扬的跑道外用中英文书写着欢迎广告牌，新港口一带的公路也用双语标识，中国和巴基斯坦的国旗在港口入口处并排飘扬。
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