FBI获枪案线报却未处理 特朗普批：都在花时间研究我是否“通俄”

法新社华盛顿消息，美国总统特朗普周六（2月17日）指责美国联邦调查局（FBI）花“太多时间”在“通俄门”事件上，反而没有精力去阻止造成17人丧命佛州校园枪击惨案的发生。此前，美国联邦调查局于16日承认，一个多月前接到举报，称一位名为尼古拉斯·克鲁兹的中学生可能在校园开枪杀人。按程序，这条线索应转发管辖地分局，但不知何故，没人转发，也没人调查。FBI局长现正面临辞职压力。
美国总统特朗普在推特上发文说：“非常遗憾，联邦调查局错过了先前对佛罗里达州学校枪击犯发出的所有警讯，这是无法接受的。”特朗普继续说：“他们花费太多时间试图证明俄罗斯方面与特朗普竞选团队有所勾结，但没有勾结”，“况且自去年5月以来，FBI负责通俄门的调查已不再由FBI负责”。“现在让我们回归本质，以及对你们重振信心！”
联邦调查局目前处在舆论批评的刀口上，1月5日一名自称是19岁凶嫌尼古拉斯·克鲁兹（Nikolas Cruz）的熟人打电话向联调局提供线报，表示对克鲁兹感到担心。不料，这个可能防止这起美国史上死亡人数最多的中学滥射事件的消息，却被FBI忽视了。
另一方面，有关俄罗斯如何干预美国总统大选的调查，去年5月美国总统特朗普解雇FBI局长詹姆斯柯米，旋即任命罗伯特穆勒为特别检察官负责此案，同时，美国国会中也有几个委员会都在对这起案件进行调查。
周五，包括俄罗斯总统普京的亲信在内的13名俄罗斯人，遭美国法院指控以不公平手段促进特朗普的候选资格。随后，俄罗斯政府在周六反驳美国指控多名俄罗斯人干预2016年总统大选，称这项指控是“一派胡言”与“纯粹幻想”。
据报道，俄罗斯外长拉夫罗夫17日在出席慕尼黑安全会议上质疑美国的证据，说这项指控是西方国家恐俄症的一部分。分析认为，美国的这项指控使这次讨论全球安全面临更大威胁的慕尼黑会议笼罩在紧张气氛之中。
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