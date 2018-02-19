印度最大贷款欺诈案：第二大国有银行遭诈欺17.7亿美元

据路透社和法新社等多家媒体，印度第二大国有银行旁遮普国家银行（PNB）表示，旗下位于金融重镇孟买的一家分行经查遭诈欺17.7亿美元，成为印度史上最大规模的贷款诈骗案。
PNB表示，该分行的两位初级管理人员从2011年起非法发放保证函（letters of undertaking），要求其他金融机构的海外分支为几个特定账户持有者延展信用，大部分授信企业都是一位印度珠宝商的海外客户。尚不清楚是否有其他印度银行贷款给了这些具有欺诈性质的客户，并已报案。
一名印度财政部官员透露，专门打击金融犯罪的印度中央执法局将调查这起巨额贷款诈骗案是否存在洗钱可能。涉案的钻石珠宝商人Nirav Modi是当地知名亿万富翁，其名下位于孟买和新德里的珠宝店和其他商业实体已在周四被执法机构查抄，此人的孟买居所也被搜查。
PNB首席执行官Sunil Mehta表示，该行有能力信守一切承诺，如果需要会承担全部责任和损失，但涉案亿万富翁Modi还没有提供任何切实可行的还款与赔偿计划。
投资者异常恐慌，PNB股价周四深跌近13%，创2009年以来最大单日跌幅。最早爆出此新闻的周三跌近10%，令本周跌幅超过20%，跌至2017年1月初以来最低，市值抹去数百亿印度卢比。
其他银行股价也受负面影响。追踪印度银行股走势的Nifty PSU Bank指数周四最深跌2%，周三跌2.8%；拖累印度NSE股指大盘周三跌0.4%，周四涨幅落后于其他亚洲市场。
路透社分析称，鉴于欺诈的规模如此之大，不少业内人士担心会有外溢效应。这也令人质疑印度银行的借贷流程是否正规，印度的国有银行是否还会深陷更多的坏账丑闻。
据当地电视台BTVI援引不具名信源称，印度最大的私营银行之一Axis Bank也是贷款欺诈的受害者， 涉事金额可能高达400亿印度卢比（约合6.244亿美元），很大一部分贷款被打包卖给了印度央行SBI。Axis Bank周四表示，因PNB的保证函确实处理过相关交易，但所有贷款均已卖出。
摩根士丹利分析师Sumeet Kariwala认为，如果需要PNB自己赔款，该行将面临严重的潜在损害，除了商誉受损，还会被要求增加资本金800亿卢比，对后续业务开展不利。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost