美国女子匿名领走35.5亿元大奖:不希望引社会关注

美国新罕布什尔州的一名女子今年1月中了5.6亿美元（约合35.5亿元人民币）的强力球彩票大奖，最近这位极力隐瞒自己身份的女子终于通过律师领到了这笔巨款。
她的律师威廉·沙欣拿到钱之后，先将24.9万美元捐给了几个非盈利性组织。他表示，他的委托人还打算将来再捐出5000万美元。“她很清楚自己有多幸运。”律师说，“我的委托人不想要任何赞美，也不想要得到什么荣誉。她只是单纯地想做些好事。”
据悉，这名女子曾请求法官允许她匿名领奖，也得到了法官的批准。然而，新罕布什尔州的彩票规定要求公开中奖者的姓名、所在地和奖金额。州检察官和彩票委员会都反对这名女子匿名领奖。新罕布什尔州总检察长办公室也表示，必须公开中奖者信息。
该州彩票委员会执行理事查理·麦金太尔表示，强力球彩票的中奖者必须遵守相关信息公开的法律规定，不能有例外。他在声明中说：“虽然我们尊重中奖者匿名领奖的意愿，但州法律和彩票业法规的规定很明确。”
为了不公开自己的个人信息，中奖女子在法庭文件中请求法官允许指定的信托机构代其领奖。但彩票官员认为，即便直接把奖金交给信托机构，中奖者也必须提交写有购买者名字和住址的中奖彩票原件。
女子的律师则表示，该女子所在的组织在历史上长期受到恶棍的欺负，在彩票背面签名是她犯的一个错误，本可避免。她不希望因为中了5亿美元大奖而成为社会关注的目标。
其实，别的巨额奖金中奖者也都意识到，中奖者的美梦很快都会变成一场噩梦，数不清的问题会降临到一夜暴富的人的头上。很多人在赌桌上把钱挥霍一空，也有人中奖后竟选择自杀，还有人遭遇入室抢劫而被杀。
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