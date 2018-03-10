欧盟拒绝英国贸易计划 并警告称将给英带来负面后果

英媒称，欧盟否定了特雷莎·梅对英国脱欧后贸易关系的理念，提出了自己的计划，并警告称，梅的选择会给英国造成“负面经济后果”。
据英国《独立报》网站3月7日报道，英国首相上周在伦敦市长官邸发表讲话时提议英国和欧盟“相互认可”各自的标准，而欧盟在7日公布的协商指南草案中立刻排除了这种可能性。
这份6页长的文件将在下阶段谈判中指导欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶如何应对英国。文件排除了英国在脱欧后保留欧洲药品管理局等欧盟管理机构成员身份的可能性，直截了当地拒绝了英国首相的提议。
欧洲理事会主席唐纳德·图斯克在卢森堡的新闻发布会上公布了这些指南。他警告称，由于梅拒绝让英国留在关税联盟和单一市场内，未来双方关系将“仅限于贸易协定”。
他说：“我希望欧盟27国领导人协商讨论时，能让伦敦的伙伴更加清楚我的立场。我完全了解并尊重特雷莎·梅的政治目标：不惜任何代价展示脱欧会取得成功，且是正确的选择。遗憾的是，这不是我们的目标。”
他补充说：“这将是历史上第一份弱化而非强化经济关系的自贸协定。我们的自贸协定不会让英国和欧盟之间的贸易毫无摩擦、一帆风顺。这就是脱欧的本质。”
指南称：“由于外部关税和内部规定存在差异，且缺乏共同机构以及共同的司法体系，为了维护欧盟单一市场和英国市场的完整性，必须进行检查和管控。很遗憾，这会带来负面经济后果。”
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