加薪还不愿意 数千加拿大医生抗议:我们赚太多了

要是你和你同事的涨薪幅度加起来一共超过了7亿美元，你会怎么做？要是你是加拿大医生组织中的一名成员，你也许会站出来抗议。
近日，据美国有线新闻网CNN报道，加拿大魁北克省的一些全科医师和医学专家们签署了一项请愿，表示他们不想要于上月和省政府达成的上亿元的涨薪协议。
相反，他们表示这部分钱应该被重新再分配，用于资助更多的护士和医疗保健行业的专业人员，让病人拥有更能负担得起的医疗保健。
“涨薪真的让人更震惊，因为我们的护士、医院职员以及其他专业人员都面临着非常艰难的工作环境，同时病人们由于受到近年来财政预算削减的影响，并没有充分享受到必要的医疗服务”，医生组织Médecins Québécois pour la Régime Public在请愿书里写道。
“似乎对财政预算削减免疫的就是我们医生自己的薪水了”。
自2月25日起，目前已有超多700名的内科医生、全科医生、专家以及医学院学生签署了这项请愿书。
“把钱留在桌面上”
据当地媒体CBC报道，该涨薪协议于上个月与魁北克省政府达成，协议规定将给予魁北克省大约1万名医生们1.4%的涨薪幅度，这意味着他们的总年薪将从47亿美元升至54亿美元。
据了解，加拿大卫生部为一位内科医生制定的平均年薪为26万美元。
于是便出现了医生们呼吁“把钱留在桌面上”。（“把钱留在桌面上”是一个财务术语，意思是为避免某一方获取最大的利益，以求将钱重新分配来解决照顾到每一方的需求）
对此，魁北克省卫生部长Gaetan Barrette则表示，要是医生们不想加薪，他没有任何意见。
但他同时表示，要是不是大部分医生都签署反对的话，卫生部不能撤销该涨薪协议。
与之形成鲜明对比的是，该省的大部分护士表示他们的工作环境十分令人绝望，超负荷的工作，薪水又过低。
今年一月，该省的一名护士Emilie Ricard在社交网站上调侃抱怨卫生部长Barrette所说的“医疗系统改革大获成功”。
“我被我的职业伤透了心”，Ricard写道，“我为自己提供的廉价又贫穷的护理感到惭愧，我们的医疗系统时病态的，频临死亡”。
此前，卫生部长Barrette在接受采访时曾表示自己将致力于改善护士们的工作境遇。
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