中共：去除国家主席任期规定不意味“终身制”

近日，中共公布修宪提议，其中删除中国国家主席任期限制的改动，在中国境内外引起较大反应和争议，甚至出现了所谓“终身制”的猜测。
北京时间3月1日，中共中央纪律委员会网站刊载《人民日报》文章，对此次修改做出权威解释。文章引述中共党章表述称，“党的各级领导干部，无论是由民主选举产生的，或是由领导机关任命的，他们的职务都不是终身的，都可以变动或解除。”
这篇文章标题是《保证党和国家长治久安的重大制度安排》。
文章称，“在国家主席任职规定上作出修改，是着眼于健全党和国家领导体制，在宪法上作出制度安排。这一修改，不意味着改变党和国家领导干部退休制，也不意味着领导干部职务终身制。”
文章还引述了中共党章规定：“党的各级领导干部，无论是由民主选举产生的，或是由领导机关任命的，他们的职务都不是终身的，都可以变动或解除。”“年龄和健康状况不适宜于继续担任工作的干部，应当按照国家的规定退、离休。”
这一规定是中共党章第三十八条。
文章指出，从党章和宪法相关规定来看，1982年党的十二大通过的《中国共产党章程》和后来历次修正后的党章，对党的中央委员会规定每届任期五年，对党的中央委员会总书记和中央军事委员会主席没有规定连续任职不得超过两届。1982年宪法即现行宪法第九十三条第四款，对中华人民共和国中央军事委员会规定每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，没有规定连续任职不得超过两届。在国家主席任职规定上作出修改，有利于保持中国共产党、中华人民共和国、中国人民解放军领导体制的一致性，使“三位一体”领导体制在宪法上得以贯彻和体现。
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