“低税乐园”新加坡开启加税之门

新加坡向来被公认为世界上税率最低的国家之一，0至22%的个人所得税累进税率和最高仅17%的公司税吸引了全球精英和优质企业纷纷来此投资和落户。同时，资本自由流动和无资本增值税、无资本利得税、无遗产税以及免全球双重课税等种种优惠的税收条件更使新加坡成为享誉全球的“低税乐园”。但是，在其新近公布的2018年财政预算案中，新加坡政府宣布将采取多项举措扩增税收，“低税乐园”渐渐开启了加税大门。
为确保财政的可持续性，新加坡在2018年预算案中宣布了多项有关税收措施的调整。具体措施包括：拟将消费税税率从当前的7%调高至9%，具体落实时间将于2021年至2025年视情况而定；房地产买方印花税从2018年2月20日起，成交价超过100万新元的住宅，超出部分买方印花税从3%调高至4%；进口服务消费税则将从2020年1月1日起开征；2019年开征碳排放税。自2019年至2023年，在新加坡的企业每排放一吨温室气体，必须支付5新元碳排放税。新加坡政府还计划在2030年前将碳排放税提高至每吨温室气体征收10新元至15新元的水平。
早在去年，新加坡总理和财长就已分别在不同场合为扩增税收的举动提前“预热”。新加坡财政部长王瑞杰在2017年3月份的财政预算案辩论时表示，新加坡政府必须通过征收新税项或提高税率以应对不断增长的财政开支。此后，新加坡总理李显龙11月份在演讲中再度透露政府拟提高税收的意向，表示由于公共支出显著增多，增加税收将是迟早的事。至于公共支出增加的原因，新加坡政府认为是因为国际恐怖主义威胁等级不断提高，需投入更多财力用于提升安保能力。此外，在教育、基础设施建设，尤其是公共交通系统，以及应对人口老龄化方面也急需更多投入。随着公共支出的增加，新加坡政府预计2018财年将出现6亿新元的赤字。
在诸多税收调整措施中，消费税上调无疑是此次财政预算案的焦点。尤其新加坡政府选择在财政盈余创下历史新高之际宣布上调消费税，着实令相当一部分新加坡民众表示难以理解。据新加坡当地经济学家分析，受美国减税计划影响，新加坡也面临着资金回流美国的压力。要保持对国际资本和精英人才持续的吸引力，新加坡必须继续为企业和个人营造低税环境。但是，消费税、公司税和个人所得税作为新加坡税收的三大支柱，如要维持低税环境，提高公司税和个人所得税的可行性极低。因此，新加坡政府只能选择提高消费税税率及增加其他税源以抵消持续增长的公共支出。此外，从税收贡献率来看，提高消费税的措施也最为行之有效。同时，消费税提高的具体时间将在2021年至2025年之间，政府选择提前公布这一消息，也意在给予公众一定的缓冲期。
对于其他提高或新增的税种，当地经济学家认为，对海外进口服务开征消费税填补了以往政策上的漏洞，将避免外国商品因无需缴纳消费税，致使本国企业在竞争中处于劣势；烟草税上调则与非法烟草在新加坡走私猖獗有关；上调房地产买方印花税短期内或会使市场出现波动，但长期来看房地产市场基本面并未发生改变，显示政府此举意在扩大税源，而非为楼市降温。分析认为，上调房地产买方印花税将增加新加坡国内地产开发商的土地成本，进而推高私人住宅价格。（经济日报）
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