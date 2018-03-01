津巴布韦卫生部长呼吁当地人生产安全套：人们抱怨中国货太小

“如果你想当一名大商人，就去生产安全套吧......一些男人抱怨中国的安全套太小了，但我们自己又不造。”近日，津巴布韦卫生部长大卫·帕瑞仁雅塔瓦（Parirenyatwa Pagwesese David）在一次私营部门与艾滋病防治工作会议上向当地厂商发出了这样的呼吁。
2016年23日晚上，湖南副省长向力力在长沙会见津巴布韦卫生和儿童福利部部长大卫·帕瑞仁雅塔瓦一行 图片来源：湖南人民政府
据“新津巴布韦网”2月27日报道，帕瑞仁雅塔瓦称，津巴布韦绝大多数安全套都是从中国进口的，因为当地不生产安全套。但部分当地人发现，这些安全套的尺寸不太合适，他们抱怨中国的安全套太小了。
帕瑞仁雅塔瓦表示，眼下他们正在努力推广安全套以降低艾滋病的感染率，力争在2030年前实现艾滋病零患病率，让人们有自己的安全套是其中的重要环节，所以如果有人看到了商机想成为一名大商人，那就来为当地人生产安全套吧。
报道称在2016年，全津巴布韦大约有1.09亿件男性安全套，相当于2013年的4倍，大约每人每年用33个，使用量居全球第一。
同时，津巴布韦也是黑非洲地区艾滋病感染率第六高的国家，达到了13.5%，在2016年该国有130万人感染了艾滋病病毒，其中将近62万人在接受抗逆转录治疗。不过由于安全套的推广，津巴布韦国家艾滋病委员会称，从2009年到2015年，津巴布韦的艾滋病病毒感染率已经降低了一半。
新华社称，该国的酒吧、诊所、大学等公共场所可以免费领取安全套，在农村地区，社区卫生员工向居民分发安全套；商店则以政府补贴价格出售安全套。
全世界艾滋病病毒感染者最多的国家则是南非，中新社报道称，南非目前有710万名艾滋病病毒感染者，占到了南非全国人口的12.5%。
艾滋病已经成了黑非洲的主要致死因之一，黑非洲各国卫生部门都在提倡安全性行为以阻止病毒传播。
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