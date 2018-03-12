俄军米格-31试射“匕首”高超音速导弹 可灭2000公里外目标

塔斯社3月11日报道称，俄罗斯国防部11日宣布，空天军用米格-31截击机试射了“匕首”高超音速空射导弹，导弹命中靶场目标。
国防部说：“空天军米格-31截击机机组在指定区域完成了‘匕首’高精度空射导弹系统高超音速导弹的战斗训练发射。”
国防部称，米格-31从南部军区的机场起飞执行战斗试值班。发射按照规定进行，高超音速导弹摧毁了靶场的指定目标。
这次试射确认了“匕首”导弹系统的技战术性能和暂时指标。
国防部表示，从2018年起，米格-31截击机已经携带“匕首”导弹飞行了250多次，飞行员做好了在各种气象条件下昼夜飞行的准备。
以改进型米格-31截击机为基础的“匕首”系统用于摧毁地面和海面目标。这种高精度高超音速导弹，能在战机不进入敌方防空区域的情况下攻击距离2000多公里的目标。米格-31出色的飞行技术性能和高超音速导弹优秀的隐身性和机动性让“匕首”成为全世界独一无二的武器。
从2017年12月1日起，第一支装备“匕首”系统的米格-31飞行编队开始执行战斗试值班。
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